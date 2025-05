Ator da Marvel recusou papel por cena gay: “Cortaria meus lábios”

Terrence Howard atuou em Homem de Ferro - Foto: Divulgação

Terrence Howard, conhecido por viver James Rhodes em Homem de Ferro (2008), revelou que recusou o papel de Marvin Gaye em uma cinebiografia por não querer interpretar cenas românticas com outros homens. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast de Bill Maher, onde o ator classificou a decisão como “o maior erro” de sua carreira.

"Eu estava na casa de Quincy Jones, e perguntei a ele: 'Ouvi rumores de que Marvin era gay', e eu fiquei, tipo... 'Ele era gay?', e Quincy respondeu que sim", contou. “Eles me pediriam para fazer isso, e eu não seria capaz. Não sei fingir, isso me foderia. Eu cortaria meus lábios fora. Se eu beijasse um homem, eu cortaria meus lábios fora.”



Howard justificou sua escolha e negou que tenha motivação preconceituosa. “Isso não faz de mim homofóbico, não querer beijar um homem. Eu não posso interpretar 100%. Eu não posso me entregar para um lugar ao qual eu não entendo.”



Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai em 1984, aos 44 anos. Embora nunca tenha falado publicamente sobre sua sexualidade, foi casado duas vezes e teve três filhos, incluindo um adotado. Seu legado musical inclui clássicos como What’s Going On (1971), Let’s Get It On (1973) e o sucesso Sexual Healing, que lhe rendeu um Grammy em 1982. O projeto de cinebiografia acabou não seguindo adiante.

Terrence Howard, atualmente com 56 anos, foi indicado ao Oscar em 2005 por 'Ritmo de um Sonho' e estrelou a série Empire por cinco anos. Em 2022, anunciou aposentadoria da atuação, embora tenha participado de pequenas produções desde então.