Ator de Kill Bill e Cães de Aluguel morre aos 67 anos nos EUA

O corpo do ator foi localizado após vizinhos acionarem o serviço de emergência - Foto: Divulgação

O ator Michael Madsen, de 67 anos, conhecido por seus papéis marcantes em filmes dirigidos por Quentin Tarantino, foi encontrado morto em sua casa, em Malibu, Califórnia, nesta quinta-feira, 3. Segundo seus representantes, a causa da morte foi uma parada cardíaca. A polícia de Los Angeles, que investiga o caso, informou que não há suspeita de crime.

O corpo do ator foi localizado após vizinhos acionarem o serviço de emergência dos Estados Unidos. De acordo com os agentes Susan Ferris e Ron Smith, Madsen estava envolvido em diversos projetos recentes do cinema independente e aguardava com entusiasmo uma nova fase na carreira.

“Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, e estava realmente ansioso por este próximo capítulo de sua vida”, informaram os agentes ao TMZ.



Madsen também se preparava para lançar um livro intitulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, atualmente em fase de edição. “Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, que fará muita falta”, afirmou sua assessora de imprensa, Liz Rodriguez.

Parceria com Tarantino e carreira no cinema

Com mais de quatro décadas de atuação, Madsen teve uma trajetória marcada por personagens intensos e presença marcante em clássicos do cinema. Sua colaboração com Quentin Tarantino começou em Cães de Aluguel (1992), onde interpretou o violento Mr. Blonde, em uma cena de tortura que se tornou uma das mais comentadas do filme.

O ator também esteve presente em Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, como Budd, um dos vilões que enfrentam a protagonista vivida por Uma Thurman. Madsen ainda participou de outros filmes do diretor, como Os Oito Odiados (2015) e Era Uma Vez em... Hollywood (2019).

Além de Tarantino, o ator trabalhou em outras produções de destaque como Thelma & Louise, Sin City e diversos filmes de ação e drama ao longo da carreira.