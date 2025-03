Ator de Modern Family entra para elenco de 'Dexter: Resurrection'

As primeiras imagens oficiais devem surgir nos próximos meses - Foto: Divulgação

Eric Stonestreet, famoso por seu papel como Cameron Tucker em 'Modern Family', foi confirmado no elenco de 'Dexter: Resurrection', a continuação da história do serial killer Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall. Segundo informações do Deadline, o ator vencedor do Emmy aparecerá em quatro episódios da série, participando de um arco importante da produção.

Além de Stonestreet, o retorno de vários membros do elenco original de Dexter também foi confirmado, incluindo Michael C. Hall no papel de Dexter, James Remar como Harry Morgan (pai de Dexter), David Zayas como Angel Batista e Jack Alcott como Harrison, o filho de Dexter. A série, que fará parte do catálogo do Paramount+, ainda não tem uma data de estreia definida, mas deve chegar ao streaming em 2026.



Com as filmagens previstas para começarem ainda em 2025, as primeiras imagens oficiais devem ser divulgadas nos próximos meses, e um trailer é esperado para o segundo semestre deste ano. Monica Raymund, que também fará parte da nova produção, será responsável pela direção de quatro episódios, enquanto Marcios Siega dirigirá os outros seis episódios da série.

'Dexter: Resurrection' promete reviver o suspense e mistério que marcaram a história do serial killer mais amado pela audiência, mantendo os fãs ansiosos por mais informações sobre o novo capítulo da série.