Atriz de Chaves vai parar no hospital e tem diagnóstico grave
Por Edvaldo Sales
Atriz mexicana conhecida por seu trabalho como Chiquinha na série ‘Chaves’, María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, foi internada com sintomas de ansiedade severa na última quarta-feira, 20.
Segundo a revista “TVNotas”, durante a internação, ela foi diagnosticada com um possível dano neurológico. Após exames, foi descoberta uma deficiência de sódio, relacionada a uma deterioração neurológica.
Uma amiga da atriz contou que ela já havia apresentado crises de ansiedade semelhantes em outras ocasiões, mas dessa vez foi mais forte.
A filha de María Antonieta de las Nieves, Verónica Fernández, contou que a atriz já recebeu alta e está em casa. “Baixou um pouquinho o sódio, mas ela está bem”, afirmou.
De acordo com o jornal El Tiempo, las Nieves já havia apresentado alguns sintomas que indicavam algum problema de saúde semanas antes. Ela apresentou, por exemplo, dificuldade em se expressar com fluidez e de engolir saliva em uma entrevista no Peru.
