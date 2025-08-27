Menu
CINEINSITE
PREOCUPANTE

Atriz de Chaves vai parar no hospital e tem diagnóstico grave

Atriz tem 78 anos e foi internada

Edvaldo Sales

Edvaldo Sales

27/08/2025 - 10:01 h
Elenco de 'Chaves'
Elenco de 'Chaves' -

Atriz mexicana conhecida por seu trabalho como Chiquinha na série ‘Chaves’, María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, foi internada com sintomas de ansiedade severa na última quarta-feira, 20.

Segundo a revista “TVNotas”, durante a internação, ela foi diagnosticada com um possível dano neurológico. Após exames, foi descoberta uma deficiência de sódio, relacionada a uma deterioração neurológica.

Uma amiga da atriz contou que ela já havia apresentado crises de ansiedade semelhantes em outras ocasiões, mas dessa vez foi mais forte.

A filha de María Antonieta de las Nieves, Verónica Fernández, contou que a atriz já recebeu alta e está em casa. “Baixou um pouquinho o sódio, mas ela está bem”, afirmou.

De acordo com o jornal El Tiempo, las Nieves já havia apresentado alguns sintomas que indicavam algum problema de saúde semanas antes. Ela apresentou, por exemplo, dificuldade em se expressar com fluidez e de engolir saliva em uma entrevista no Peru.

x