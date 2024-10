Audiovisual: 'Cine Kurumin' traz diversidade indígena para Salvador

Uma janela para as imagens de povos originários, o Cine Kurumin também possibilita o diálogo intercultural com os cineastas indígenas, provocando debates sobre os filmes e as questões indígenas contemporâneas. Esse encontro intercultural cria aproximações com a realidade atual dos mais de 200 povos que vivem no país, somando cerca de 1,7 milhões de pessoas

Thais Brito, diretora e curadora do Cine Kurumin