Avatar 4? Diretor abre o jogo sobre futuro da franquia da Disney

Com a chegada de Avatar: Fogo e Cinzas aos cinemas, no dia 18 de dezembro, o futuro da franquia voltou ao centro das discussões entre os fãs. O longa, terceiro capítulo da saga criada por James Cameron, reacendeu questionamentos sobre a continuidade da história ambientada em Pandora.

Embora Avatar 4 e Avatar 5 já tenham sido anunciados pela Disney, com estreias previstas para 2029 e 2031, respectivamente, a realização dos próximos filmes depende diretamente do desempenho de Fogo e Cinzas nas bilheteiras. A informação foi confirmada pelo próprio Cameron em entrevista recente.

Segundo o diretor, o novo filme encerra um arco narrativo importante iniciado com o primeiro Avatar, lançado em 2009, especialmente no que diz respeito à trajetória da família Sully. “Sempre soubemos que Fogo e Cinzas seria o fim de um ciclo narrativo, de um arco de história”, afirmou o cineasta em entrevista ao Deadline.



Apesar da cautela em relação às sequências, Cameron revelou que algumas cenas do quarto filme já chegaram a ser filmadas. A decisão foi tomada por conta de um salto temporal significativo previsto para a continuação, envolvendo personagens jovens e mudanças importantes na narrativa.

O diretor também contou que os roteiros das próximas histórias já estão escritos e que existem ideias para expandir ainda mais o universo da franquia. Ainda assim, ele reforçou que, no momento, não está focado em novos capítulos.

“É difícil para mim pensar nisso agora. Eu sempre uso a metáfora de que, se uma mulher está em trabalho de parto, no momento em que a cabeça do bebê está coroando, você não pergunta a ela sobre os próximos filhos”, pontuou.

A força da franquia nas bilheteiras ajuda a explicar a expectativa em torno das continuações. O primeiro Avatar arrecadou mais de US$ 2,9 bilhões mundialmente, enquanto Avatar: O Caminho da Água somou cerca de US$ 2,3 bilhões, consolidando ambos entre as maiores bilheterias da história do cinema e mantendo o interesse alto sobre os próximos passos da saga.

