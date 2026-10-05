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DC COMICS

Batman 2 suspende filmagens e pode ter data de estreia afetada

Sequência com Robert Pattinson teve gravações interrompidas após Matt Reeves se afastar da produção

Beatriz Santos
Por
Robert Pattinson como Batman
Robert Pattinson como Batman - Foto: Divulgação

As filmagens de Batman: Parte 2, sequência dirigida por Matt Reeves e estrelada por Robert Pattinson, foram temporariamente suspensas. A interrupção aconteceu depois que o cineasta se afastou da produção para lidar com uma questão familiar, conforme informações do Deadline.

A pausa foi confirmada pela Warner Bros. e pela DC Studios nesta segunda-feira, 5. Os estúdios afirmaram que Reeves tem o apoio da equipe e que esperam retomar as gravações em breve. Antes da interrupção, o longa estava sendo filmado em Londres.

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“A produção de Batman Parte 2 foi temporariamente suspensa enquanto Matt Reeves se dedica a uma questão familiar. Matt conta com o apoio total da DC Studios, e estamos ansiosos para dar continuidade à jornada em breve”, disse a Warner.

Estreia segue prevista para 2028

Apesar da paralisação das gravações, Batman: Parte 2 continua, por enquanto, com lançamento marcado para 18 de fevereiro de 2028.

Ainda não há confirmação de que a suspensão terá impacto sobre a data de estreia. Segundo as informações divulgadas, é cedo para determinar se será necessário alterar o calendário do filme.

A possibilidade de uma mudança na programação deve depender do período necessário para que as filmagens sejam retomadas e do andamento da produção após o retorno de Reeves.

Sequência continua a história de Batman

O novo filme dará continuidade aos acontecimentos apresentados em Batman, lançado em 2022 e também dirigido por Matt Reeves. A produção acompanha uma versão mais jovem de Bruce Wayne, interpretado por Robert Pattinson, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas.

A história faz parte da chamada Saga de Crime do Batman, construída por Reeves e separada do universo principal do DC Studios.

O primeiro longa apresentou uma Gotham mais sombria e realista e arrecadou cerca de US$ 772 milhões nas bilheterias mundiais.

Robert Pattinson retorna ao papel

Para a sequência, Robert Pattinson volta como Bruce Wayne. Também estão confirmados os retornos de Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis.

No primeiro filme, Farrell interpretou o Pinguim, Wright viveu o Comissário Gordon e Serkis deu vida a Alfred. A produção também contou com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada e John Turturro como Carmine Falcone.

A continuação terá ainda novos nomes no elenco, entre eles Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch.

Matt Reeves segue à frente do projeto

A suspensão ocorre enquanto Reeves se afasta temporariamente da produção. O diretor é responsável pela construção da versão do personagem protagonizada por Pattinson e também retorna para comandar a sequência.

O projeto mantém, portanto, a equipe central responsável pelo primeiro filme, enquanto aguarda a retomada das gravações em Londres.

Por enquanto, a principal incógnita fica em torno do cronograma. Com a produção interrompida, ainda não há indicação de que a data prevista para fevereiro de 2028 será modificada.

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