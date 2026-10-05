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Batman 2 suspende filmagens e pode ter data de estreia afetada
Sequência com Robert Pattinson teve gravações interrompidas após Matt Reeves se afastar da produção
As filmagens de Batman: Parte 2, sequência dirigida por Matt Reeves e estrelada por Robert Pattinson, foram temporariamente suspensas. A interrupção aconteceu depois que o cineasta se afastou da produção para lidar com uma questão familiar, conforme informações do Deadline.
A pausa foi confirmada pela Warner Bros. e pela DC Studios nesta segunda-feira, 5. Os estúdios afirmaram que Reeves tem o apoio da equipe e que esperam retomar as gravações em breve. Antes da interrupção, o longa estava sendo filmado em Londres.
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“A produção de Batman Parte 2 foi temporariamente suspensa enquanto Matt Reeves se dedica a uma questão familiar. Matt conta com o apoio total da DC Studios, e estamos ansiosos para dar continuidade à jornada em breve”, disse a Warner.
Estreia segue prevista para 2028
Apesar da paralisação das gravações, Batman: Parte 2 continua, por enquanto, com lançamento marcado para 18 de fevereiro de 2028.
Ainda não há confirmação de que a suspensão terá impacto sobre a data de estreia. Segundo as informações divulgadas, é cedo para determinar se será necessário alterar o calendário do filme.
A possibilidade de uma mudança na programação deve depender do período necessário para que as filmagens sejam retomadas e do andamento da produção após o retorno de Reeves.
Sequência continua a história de Batman
O novo filme dará continuidade aos acontecimentos apresentados em Batman, lançado em 2022 e também dirigido por Matt Reeves. A produção acompanha uma versão mais jovem de Bruce Wayne, interpretado por Robert Pattinson, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas.
A história faz parte da chamada Saga de Crime do Batman, construída por Reeves e separada do universo principal do DC Studios.
O primeiro longa apresentou uma Gotham mais sombria e realista e arrecadou cerca de US$ 772 milhões nas bilheterias mundiais.
Robert Pattinson retorna ao papel
Para a sequência, Robert Pattinson volta como Bruce Wayne. Também estão confirmados os retornos de Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis.
No primeiro filme, Farrell interpretou o Pinguim, Wright viveu o Comissário Gordon e Serkis deu vida a Alfred. A produção também contou com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada e John Turturro como Carmine Falcone.
A continuação terá ainda novos nomes no elenco, entre eles Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch.
Matt Reeves segue à frente do projeto
A suspensão ocorre enquanto Reeves se afasta temporariamente da produção. O diretor é responsável pela construção da versão do personagem protagonizada por Pattinson e também retorna para comandar a sequência.
O projeto mantém, portanto, a equipe central responsável pelo primeiro filme, enquanto aguarda a retomada das gravações em Londres.
Por enquanto, a principal incógnita fica em torno do cronograma. Com a produção interrompida, ainda não há indicação de que a data prevista para fevereiro de 2028 será modificada.