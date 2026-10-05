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Lanternas: 2ª temporada ganha novidades após sucesso absoluto na HBO

Novos episódios da série da DC já começam a ganhar forma nos bastidores

Beatriz Santos
Por
Série da HBO se tornou sucesso absoluto
Série da HBO se tornou sucesso absoluto - Foto: Divulgação

A 2ª temporada de Lanternas já está em desenvolvimento na DC Studios. Embora a HBO ainda não tenha oficializado a renovação da série, o futuro da produção começa a ganhar contornos mais definidos após o fim da primeira temporada, com planos para a história e uma equipe de roteiristas já estabelecida.

A informação foi confirmada pelo co-criador Damon Lindelof em entrevista ao Collider. O showrunner Chris Mundy também revelou à Entertainment Weekly que a possível nova temporada deve preservar uma das principais características da produção: uma abordagem mais realista e centrada na Terra.

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2ª temporada de Lanternas já começa a tomar forma

Segundo Lindelof, os trabalhos para uma possível continuação já estão em estágio inicial dentro da DC Studios. A HBO, entretanto, ainda não anunciou oficialmente a renovação de Lanternas.

Mesmo sem a confirmação formal, a produção já conta com planos para uma segunda temporada. A declaração de Mundy reforça que a ideia é dar continuidade ao caminho estabelecido nos primeiros episódios.

“É uma história baseada na Terra que continuaremos, muito provavelmente”, afirmou o showrunner.

A expectativa, portanto, é que a próxima temporada mantenha o foco em uma narrativa mais pé no chão, sem abandonar os elementos de ficção científica e super-heróis que fazem parte do universo dos Lanternas Verdes.

Quem está trabalhando na possível nova temporada?

A sala de roteiristas da 2ª temporada também já começou a ser formada. De acordo com informações do Nexus Point News, Christopher Cantwell, Nakkiah Lui, Zack Whedon, Selwyn Seyfu Hinds e Vanessa Baden Kelly trabalham sob o comando de Chris Mundy.

Baden Kelly e Mundy são os únicos integrantes da equipe que também participaram da primeira temporada.

Coprodutora executiva, Baden Kelly escreveu “Trust Fall” e “OutKast”, episódio centrado na origem de John Stewart. Segundo a HBO, o capítulo foi o mais assistido da temporada, com 10 milhões de espectadores.

Christopher Cantwell, co-criador de Halt and Catch Fire, entrou na produção em maio como roteirista e produtor executivo. Ele também volta a trabalhar com Zack Whedon, que escreveu e produziu as quatro temporadas da série.

O que pode acontecer na 2ª temporada?

A primeira temporada acompanha John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, e Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler. Os dois investigam um assassinato no coração dos Estados Unidos e acabam envolvidos em um mistério relacionado aos Lanternas Verdes.

A trama apresenta os Lanternas Verdes como uma espécie de força policial da Galáxia. É nesse contexto que Stewart entra em contato com a organização e com o anel que concede aos seus integrantes o poder de criar objetos feitos de luz verde.

A possível continuação deve, segundo Mundy, permanecer ambientada na Terra e seguir a proposta mais realista apresentada pela série.

Quem está no elenco de Lanternas?

Além de Aaron Pierre e Kyle Chandler, o elenco conta com Garrett Dillahunt, Kelly Macdonald, Cary Christopher e Paula Patton. Ulrich Thomsen interpreta o vilão Sinestro.

Nathan Fillion também aparece como Guy Gardner, um dos Lanternas Verdes, personagem que o ator já interpretou no cinema em Superman.

A primeira temporada tem oito episódios e foi desenvolvida por Damon Lindelof, Chris Mundy e Tom King. Agora, mesmo sem uma renovação oficial anunciada pela HBO, a possível 2ª temporada já avança nos bastidores.

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