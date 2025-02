Cacá Diegues foi casado com Nara Leão; relembre polêmica

A polêmica foi comentada por Cacá em sua autobiografia - Foto: Reprodução

Cacá Diegues, que faleceu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 14, teve uma relação intensa e cheia de repercussões com a cantora Nara Leão, com quem foi casado entre 1967 e 1977. Juntos, viveram uma parte significativa de seu casamento em exílio na Europa, entre 1969 e 1972, durante o Regime Militar no Brasil, morando na França e na Itália.

O casamento entre Cacá e Nara gerou muitas especulações, especialmente sobre o impacto de sua união na carreira de Nara Leão. Nos anos 70, ela passou um tempo afastada dos palcos, e muitos apontaram Cacá como o responsável por sua decisão.



A polêmica foi comentada por Cacá em sua autobiografia 'Vida de Cinema – Antes, Durante e Depois do Cinema Novo', onde afirmou que não foi ele quem causou o afastamento de sua esposa da música. "Era injusto com ela considerar, como parte da imprensa passara a fazer, que se afastava da profissão, cantando cada vez menos do público e aparecendo pouco na televisão, por minha causa, o marido que lhe exigia dedicação doméstica", escreveu Cacá.