CINEMA NACIONAL
Cine Glauber Rocha tem um dos maiores públicos de O Agente Secreto
Diretor Cláudio Marques celebra nas redes o feito do cinema baiano
Por Beatriz Santos
O Cine Glauber Rocha, em Salvador, alcançou um dos maiores públicos do filme O Agente Secreto, novo longa de Kleber Mendonça Filho. O feito foi comemorado pelo diretor do espaço, Cláudio Marques, que destacou o desempenho da sala baiana entre as mais de 1.400 exibições espalhadas pelo país.
Em publicação no Instagram, ele escreveu: “O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura, entrou em cerca de 1.400 salas de cinema pelo país. Foi o filme mais visto no país. O Cine Glauber Rocha teve o quarto melhor público entre essas tantas salas espalhadas por todas as regiões".
"Cinema de rua, Centro Histórico da cidade. Um feito incrível para o filme e para o Glauber. Obrigado a todos vocês! Venham assistir ao filme do ano no Glauber”, completou.
Além do sucesso de público, o Cine Glauber Rocha vem se consolidando como um dos principais pontos de exibição de filmes brasileiros no país. O cinema também foi um dos responsáveis por deixar o longa Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, elegível ao Oscar, reforçando o papel de Salvador no circuito nacional e internacional do cinema.
A relação entre o Glauber e o cinema nacional se fortaleceu ainda mais com a pré-estreia de O Agente Secreto, que contou com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho e do ator Wagner Moura.
Durante o evento, Kleber falou com exclusividade ao Cineinsite A TARDE sobre sua conexão com o cinema e com a história do cineasta Glauber Rocha:
“Para falar a verdade, é como estar em casa de novo. Eu adoro vir a Salvador, adoro o Glauber Rocha, e tenho uma relação de amizade com o Cláudio Marques e Marília Rios há 20 anos", disse.
Um suspense político e psicológico
Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto é ambientado no Brasil de 1977. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que deixa São Paulo em busca de uma nova vida em Recife.
No entanto, o que parecia ser um recomeço se transforma em um mergulho no caos: Marcelo percebe estar sendo espionado pelos vizinhos e se vê cercado por uma cidade que, em vez de acolhê-lo, o aprisiona em sua própria paranoia.
Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, o longa mistura tensão política, ação e uma pitada de humor, consolidando a parceria de sucesso entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura.
