Cineasta renomado é processado por assédio; saiba detalhes

O diretor Francis Ford Coppola (‘O Poderoso Chefão’ e ‘Apocalypse Now’) foi processado por uma figurante de ‘Megalópolis’. Lauren Pagone acusa o cineasta de assédio sexual durante as filmagens de uma cena de festa do longa. Segundo ela, Coppola a abraçou e beijou sem consentimento, além de ter apalpado o seu bumbum.

O processo corre na corte de Fulton Country, na Georgia (EUA), segundo o Deadline. Os advogados de Pagone ainda nomeiam como réus as duas empresas de contratação de figurantes (Rose Locke Casting e DL Casting) que foram responsáveis por contratá-la para Megalópolis.

A atriz busca indenização não especificada por danos morais, mas o cineasta não respondeu oficialmente ao processo.

Coppola processa Variety

Do outro lado do país, os advogados de Coppola entraram com um processo diferente na corte da Califórnia (EUA), acusando a revista Variety de difamação devido a uma reportagem detalhando a acusação de uma figurante diferente de Megalópolis, que alegou que Coppola também tinha a assediado nas filmagens da mesma cena.

A matéria incluía um vídeo do acontecido, mas, alguns dias depois, uma terceira figurante da cena veio à público para negar que Coppola tenha se comportado de forma inapropriada nas filmagens.

Os advogados do cineasta querem uma indenização de US$ 15 milhões contra a Variety.