Cineasta Vladimir Carvalho morre aos 89 anos

De 1935, Vladimir nasceu em Itabaiana, na Paraíba - Foto: Mila Petrillo/Divulgação

Um dos nomes mais importantes do cinema nacional, o cineasta Vladimir Carvalho, morreu aos 89 anos, nesta quinta-feira, 24, em Brasília. O artista sofria de problemas nos rins e estava internado há três semanas, mas não resistiu a um infarto.

Em janeiro, em sua comemoração de aniversário de 89 anos no Cine Brasília, o cinesasta exibiu o filme O País de São Saruê, primeiro longa-metragem de sua carreira. O longa-metragem aborda questões relacionadas à seca e à reforma agrária na Região Nordeste.

De 1935, Vladimir nasceu em Itabaiana, na Paraíba, e escolheu Brasília como o local para viver e para praticar sua arte.

Ao longo da carreira, fez parte do cinema novo e produziu obras clássicas do cinema nacional, como O Evangelho Segundo Teotônio, Conterrâneos Velhos de Guerra, Barra 68 e Engenho de Zé Lins. Uma de suas obras mais recentes, o documentário Rock Brasília – Era de Ouro (2011), relembrava o sucesso desse gênero musical na capital do Brasil.