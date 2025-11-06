Menu
NOVO FILME

Cinebiografia de Michael Jackson ganha trailer e detalhes surpreendem

Filme estrelado por Jaafar Jackson promete mostrar a ascensão do Rei do Pop

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/11/2025 - 16:23 h
Trailer mostra Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, dando vida ao cantor
-

A aguardada cinebiografia de Michael Jackson, batizada simplesmente de Michael, ganhou seu primeiro trailer e um novo pôster oficial. A prévia, divulgada pela Lionsgate, mostra Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, dando vida ao tio em recriações de momentos marcantes da carreira e cenas inéditas dos bastidores da música.

No vídeo, o astro aparece em estúdio ao lado do produtor Quincy Jones (vivido por Kendrick Sampson), enquanto o público é transportado por diferentes fases da vida do artista, da infância ao estrelato mundial.

Leia Também:

Essa nova minissérie da Netflix expõe o lado obscuro das redes sociais
Tremembé: novo trabalho de Suzane von Richthofen choca a internet
Na sua casa: um dos filmes mais aguardados de 2025 chega no streaming

Entre as sequências, destacam-se referências a videoclipes icônicos como Thriller (1982), além de performances lendárias que marcaram gerações.

Polêmicas e reviravoltas nos bastidores

Por trás das imagens empolgantes, o projeto passou por um processo turbulento. O filme teve que ser parcialmente refeito após um processo judicial movido por um ex-acusador de abuso sexual infantil contra Jackson.

As filmagens originais que retratavam o período posterior à fama, incluindo cenas rodadas no Rancho Neverland, foram descartadas.

Com isso, o diretor Antoine Fuqua e o roteirista John Logan decidiram reconstruir o roteiro, focando a narrativa nos anos de ascensão do artista, dos tempos do Jackson 5 até o auge dos anos 1980.

A ideia é apresentar o lado criativo e humano do cantor, evitando entrar em detalhes das controvérsias que marcaram as décadas seguintes.

Um segundo filme pode estar a caminho

O produtor Graham King, conhecido por Bohemian Rhapsody, revelou que planeja uma sequência que aborde as fases mais polêmicas e o auge do sucesso do Rei do Pop. A continuação, no entanto, só deve sair do papel caso Michael tenha boa recepção do público e crítica após a estreia.

A cinebiografia conta com Jaafar Jackson no papel principal, filho de Jermaine Jackson e sobrinho direto do astro. No elenco também estão Miles Teller (Top Gun: Maverick), interpretando o infame empresário John Branca, e Colman Domingo (Sing Sing), que viverá Joe Jackson, o rígido pai e mentor do cantor.

O longa também traz Nia Long como Katherine Jackson, Laura Harrier, Jessica Sula, Larenz Tate e Kat Graham, que interpretará Diana Ross.

Dirigido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento, O Protetor), Michael tem estreia marcada para 24 de abril de 2026, com distribuição internacional da Universal Pictures e lançamento nos Estados Unidos pela Lionsgate.

Uma homenagem ao Rei do Pop

De acordo com a sinopse oficial, Michael promete oferecer uma visão íntima e inédita do artista, desde seu talento precoce no Jackson 5 até o surgimento de sua figura como o maior ícone da música pop mundial.

O filme busca celebrar o legado de um artista que transformou o cenário musical, mesmo cercado por mistério e polêmica. Michael chega aos cinemas em 2026 como uma das cinebiografias mais esperadas da década.

Veja o trailer:

x