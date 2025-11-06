Menu
VIROU ASSUNTO

Tremembé: novo trabalho de Suzane von Richthofen choca a internet

Na série, Suzane von Richthofen é interpretada por Marina Ruy Barbosa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 9:35 h
Suzane von Richthofen é uma das detentas mais conhecidas do país
A série ‘Tremembé’, do Prime Video, segue rendendo assunto nas redes sociais e reacendeu o interesse do público por Suzane von Richthofen, uma das detentas mais conhecidas do país. Ela foi condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.

Depois do lançamento do programa, a vida pessoal de Suzane e o novo trabalho que ela mantém fora dos holofotes virou assunto na internet. Desde que deixou o regime fechado, em janeiro de 2023, após quase 20 anos de prisão, Suzane leva uma rotina discreta no interior de São Paulo.

Aos 42 anos, ela é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho em janeiro de 2024, e voltou a cursar Direito na Universidade São Francisco.

Além disso, Suzane administra um perfil comercial no Instagram voltado à venda de produtos artesanais. Com mais de 60 mil seguidores, a página é utilizada para divulgar chinelos personalizados que custam, em média, R$ 150 o par. Os comentários da página foram privados por Suzane.

Em ‘Tremembé’, Suzane von Richthofen é vivida pela atriz Marina Ruy Barbosa, que vem recebendo diversos elogios pela atuação na produção.

