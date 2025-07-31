Cinema de graça: mães com bebês de até 1 ano ganham ingressos na Bahia

Primeira sessão acontece no dia 12 de agosto - Foto: Divulgação

Chega à Bahia uma proposta inovadora: o CineMaterna, projeto que exibe filmes especialmente pensados para mães com bebês de até um ano. A iniciativa será lançada em Lauro de Freitas, no Cinépolis do Parque Shopping Bahia.

A primeira sessão acontece no dia 12 de agosto, às 14h, com ingressos cortesia para as 20 primeiras famílias com bebês, limitado a 1 ingresso por bebê.

O projeto oferece um momento de respiro para mães no início da maternidade.

As sessões acontecem em salas adaptadas, com iluminação suave, som reduzido, ar-condicionado em temperatura amena, trocadores dentro da sala e até um espaço com tapetinho para os bebês que engatinham.

Além disso, há um estacionamento específico para carrinhos de bebê e um ambiente acolhedor, que permite a circulação com tranquilidade e segurança durante o filme.

Espaço para todos

Pais, acompanhantes e cuidadores também podem participar desse momento especial.

As sessões são mensais e contam com o apoio de voluntárias, mães que acolhem o público do início ao fim do filme, promovendo uma conexão ainda maior com a experiência.

Outro diferencial é que os filmes são escolhidos pelas próprias mães, por meio de votação no site cinematerna.org.br, com enquetes abertas uma semana antes de cada sessão.

Sobre o CineMaterna

O CineMaterna é uma associação sem fins lucrativos criada por mães em São Paulo, no ano de 2008. A iniciativa nasceu da vivência da maternidade e da necessidade de manter vínculos sociais mesmo com a chegada dos filhos.

Desde então, o projeto se expandiu e hoje está presente em mais de 78 cinemas, 47 cidades e 16 estados brasileiros. Já foram realizadas quase 11 mil sessões, impactando mais de 252 mil famílias.