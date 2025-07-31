Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM CARTAZ

Novo filme com o antigo Capitão América chega aos cinemas

Trama estreou nesta quinta-feira, 31; saiba onde assistir no Cineinsite

Por Bianca Carneiro

31/07/2025 - 18:30 h
O ex-Capitão América, Chris Evans
O ex-Capitão América, Chris Evans -

O ex-Capitão América, Chris Evans, está de volta aos cinemas em um papel bem diferente dos heróis da Marvel. Em Amores Materialistas, que estreia nesta quinta-feira, 31, no Brasil, Evans interpreta um ator fracassado e romântico, envolvido em um triângulo amoroso repleto de dilemas sobre amor, dinheiro e autoestima.

Com direção de Celine Song, indicada ao Oscar por Vidas Passadas (2023), o filme reúne um elenco estelar com Dakota Johnson e Pedro Pascal. Produzido pelo cultuado estúdio A24, Amores Materialistas mistura romance, comédia e crítica social.

Qual a história de Amores Materialistas?

Chris Evans vive John, um aspirante a ator que sobrevive como garçom, enquanto ainda sonha com uma carreira e com a ex-namorada Lucy (Dakota Johnson). Lucy, por sua vez, virou uma casamenteira de luxo e está envolvida com Harry (Pedro Pascal), um magnata dono de uma cobertura milionária em Manhattan.

Dividida entre o afeto real e os confortos de uma vida rica, Lucy precisa escolher entre o que a faz sentir valorizada emocionalmente e o que pesa materialmente na balança da vida amorosa.

Leia Também:

Parceiro de A TARDE, Open Air Brasil chega a Salvador com maior tela de cinema do mundo ao ar livre
Já é TOP 1: esse filme da Netflix revive o caso real mais inacreditável do século passado
Amores Materialistas e mais: o que está passando no cinema em Salvador

>>> Onde assistir Amores Materialistas em Salvador

Reflexões além do romance

Apesar da aparência de comédia romântica tradicional, a diretora Celine Song promete algo mais profundo. "O filme é sobre amor romântico, sim, mas também sobre o que nos faz sentir valiosos", explica.

Song, que já trabalhou como casamenteira em Nova York, traz ao roteiro uma perspectiva sobre a busca por parceiros “ideais”, baseada em métricas como altura, salário e aparência. A personagem de Dakota Johnson incorpora esse universo, mas sua trajetória mostra que talvez a verdadeira conexão esteja nos sentimentos, e não no saldo bancário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Capitão América Chris Evans marvel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ex-Capitão América, Chris Evans
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

O ex-Capitão América, Chris Evans
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

O ex-Capitão América, Chris Evans
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

O ex-Capitão América, Chris Evans
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x