Novo filme com o antigo Capitão América chega aos cinemas

O ex-Capitão América, Chris Evans, está de volta aos cinemas em um papel bem diferente dos heróis da Marvel. Em Amores Materialistas, que estreia nesta quinta-feira, 31, no Brasil, Evans interpreta um ator fracassado e romântico, envolvido em um triângulo amoroso repleto de dilemas sobre amor, dinheiro e autoestima.
Com direção de Celine Song, indicada ao Oscar por Vidas Passadas (2023), o filme reúne um elenco estelar com Dakota Johnson e Pedro Pascal. Produzido pelo cultuado estúdio A24, Amores Materialistas mistura romance, comédia e crítica social.
Qual a história de Amores Materialistas?
Chris Evans vive John, um aspirante a ator que sobrevive como garçom, enquanto ainda sonha com uma carreira e com a ex-namorada Lucy (Dakota Johnson). Lucy, por sua vez, virou uma casamenteira de luxo e está envolvida com Harry (Pedro Pascal), um magnata dono de uma cobertura milionária em Manhattan.
Dividida entre o afeto real e os confortos de uma vida rica, Lucy precisa escolher entre o que a faz sentir valorizada emocionalmente e o que pesa materialmente na balança da vida amorosa.
Reflexões além do romance
Apesar da aparência de comédia romântica tradicional, a diretora Celine Song promete algo mais profundo. "O filme é sobre amor romântico, sim, mas também sobre o que nos faz sentir valiosos", explica.
Song, que já trabalhou como casamenteira em Nova York, traz ao roteiro uma perspectiva sobre a busca por parceiros “ideais”, baseada em métricas como altura, salário e aparência. A personagem de Dakota Johnson incorpora esse universo, mas sua trajetória mostra que talvez a verdadeira conexão esteja nos sentimentos, e não no saldo bancário.
