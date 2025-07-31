Os 10 melhores filmes do século 21 segundo estrelas de Hollywood

Lista foi divulgada pelo Jornal The New York Times - Foto: Divulgação

Qual é o melhor filme do século 21? Uma pergunta difícil, mas agora com uma resposta bem embasada. O jornal The New York Times ouviu mais de 500 nomes influentes de Hollywood, incluindo diretores, atores, atrizes, roteiristas e produtores, para eleger os melhores filmes lançados a partir de 1º de janeiro de 2000.

O resultado foi uma lista com 100 títulos que marcaram o cinema nas últimas duas décadas. A votação contemplou desde épicos dos anos 2000, como Gladiador, até sucessos recentes como Oppenheimer.

Mas a atenção maior ficou para o Top 10: os dez filmes mais votados pelos artistas que constroem a indústria cinematográfica por dentro. O ranking revela um equilíbrio entre o cinema americano e produções internacionais, com destaque para o impacto da Ásia no cinema global contemporâneo.

Abaixo, veja os 10 filmes mais votados e onde assisti-los:



Abaixo, veja os 10 filmes mais votados e onde assisti-los:

1. Parasita (2019)

Morando em um porão apertado e sem perspectivas, a família de Ki-taek sobrevive com pequenos bicos enquanto enfrenta o desemprego. Quando o filho consegue uma oportunidade de dar aulas particulares para a filha de uma família rica, os Ki-taek veem ali a chance de mudar de vida.



Um a um, eles arquitetam um plano engenhoso para se infiltrar na casa dos Park, mas o que começa como uma farsa bem-sucedida logo se transforma em um jogo perigoso de segredos, tensões sociais e revelações inesperadas.



Direção: Bong Joon-Ho

Bong Joon-Ho Onde assistir: Telecine e Prime Video

2. Cidade dos Sonhos (2001)

Após um misterioso acidente de carro na estrada Mulholland Drive, em Los Angeles, uma mulher perde a memória e se refugia em um edifício residencial. Lá, ela é acolhida por Betty, uma jovem atriz recém-chegada à cidade em busca do sonho hollywoodiano.



Juntas, as duas embarcam numa investigação enigmática para descobrir a verdadeira identidade da mulher, agora chamada Rita. Paralelamente, o diretor de cinema Adam Kesher, após ser espancado pelo amante da esposa, é roubado pelos sinistros irmãos Castigliane. À medida que as histórias se entrelaçam, o filme mergulha em uma narrativa hipnótica sobre desejo, identidade e ilusão.



Direção: David Lynch

Onde assistir: Assinatura premium Prime Video (Cindie) e disponível para aluguel e compra na Apple TV+

3. Sangue Negro (2007)

Falido, o minerador de prata Daniel Plainville decide começar uma vida nova e buscar fortuna com o filho em um lugar rico em petróleo, mas seus interesses entram em conflito com os do pastor Eli Sunday, a figura mais influente da cidade.

Direção: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Onde assistir: Grátis no MercadoPlay e disponível para aluguel e compra no Prime Video

4. Amor à Flor da Pele (2000)

Hong Kong, 1962. O jornalista Chow Mo-wan e a secretária Su Li-zhen tornam-se vizinhos em um prédio apertado, onde a rotina silenciosa e os encontros casuais logo revelam uma dolorosa verdade: seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Unidos pela solidão e pelo mesmo sofrimento, Chow e Su desenvolvem uma ligação profunda.



Direção: Wong Kar-Wai

Wong Kar-Wai Onde assistir: MUBI

5. Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

Chiron cresce em um bairro violento de Miami, cercado por pobreza, bullying e a pressão da masculinidade tóxica. Dividido em três capítulos – infância, adolescência e vida adulta – Moonlight acompanha sua luta silenciosa para entender quem é, enquanto tenta escapar do ciclo da criminalidade e das drogas. Em meio ao caos, ele encontra afeto e identidade em lugares inesperados, construindo, aos poucos, a esperança de um futuro.



Direção: Barry Jenkins

Barry Jenkins Onde assistir: Prime Video

6. Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

No árido oeste do Texas dos anos 1980, Llewelyn Moss, um caçador solitário, tropeça em uma cena de crime no deserto e toma para si uma mala recheada de dinheiro. Mas sua decisão o coloca na mira de Anton Chigurh, um assassino impiedoso que resolve tudo com base no acaso, e com um rastro de corpos. Enquanto a perseguição se intensifica, o veterano xerife Ed Tom Bell tenta conter a violência crescente, confrontando uma realidade que parece escapar de seu entendimento.



Direção: Joel e Ethan Coen

Joel e Ethan Coen Onde assistir: Grátis no MercadoPlay e disponível para aluguel e compra no Prime Video

7. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004)

Joel e Clementine formavam um casal que durante anos tentaram fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o fracasso, Clementine decide esquecer Joel para sempre e, para tanto, aceita se submeter a um tratamento experimental, que retira de sua memória os momentos vividos com ele.



Após saber de sua atitude Joel entra em depressão, frustrado por ainda estar apaixonado por alguém que quer esquecê-lo. Decidido a superar a questão, Joel também se submete ao tratamento experimental. Porém ele acaba desistindo de tentar esquecê-la e começa a encaixar Clementine em momentos de sua memória os quais ela não participa.



Direção: Michel Gondry

Michel Gondry Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

8. Corra! (2017)

A história acompanha um final de semana na vida de Chris, um jovem afro-americano que visita a propriedade da família de sua namorada. A princípio, Chris vê o comportamento exageradamente hospitaleiro da família como uma tentativa desajeitada de lidar com a relação interracial da filha, mas, no decorrer do final de semana, uma série de descobertas perturbadoras o levam a uma verdade que ele nunca poderia imaginar.



Direção: Jordan Peele

Jordan Peele Onde assistir: Prime Video

9. A Viagem de Chihiro (2001)

Durante a mudança para uma nova cidade, Chihiro e seus pais tomam um atalho que os leva a um lugar estranho e aparentemente abandonado, onde uma mesa está farta de comida, mas ninguém por perto. Ignorando os avisos da filha, os pais de Chihiro começam a comer — e, com a chegada da noite, se transformam em porcos. Sozinha e assustada, Chihiro precisa enfrentar um mundo mágico e perigoso para salvar sua família e encontrar o caminho de volta para casa.



Direção: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki Onde assistir: Netflix

10. A Rede Social (2010)

Em uma noite de outono de 2003, o jovem estudante de Havard Mark Zuckerberg inicia um projeto que mudaria a forma como o mundo se conecta: o Facebook. Em poucos anos, a rede social cresce exponencialmente, reunindo milhões de usuários e transformando Zuckerberg no mais jovem bilionário da história. No entanto, a sua ascensão sem precedentes traz complicaçõeslegais e pessoais.