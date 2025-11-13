Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMOÇÃO ESPECIAL

Cinema de Salvador reduz preço dos ingressos para R$ 10

Exibidor apresenta vantagem especial para quem ama cinema

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

13/11/2025 - 21:28 h
Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular
Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular -

O Cine Glauber Rocha, localizado no Centro Histórico de Salvador, acaba de lançar uma promoção para tornar a semana mais leve e acessível para os cinéfilos baianos.

A partir da próxima semana, todas as sessões nas segundas-feiras terão ingressos ao preço fixo de R$ 10 (dez reais) para todos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes e como aproveitar

A promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular das segundas-feiras, sem a necessidade de apresentação de carteira de estudante, comprovante de meia-entrada ou qualquer outro documento. O valor de R$ 10 é único para todos os espectadores.

Leia Também:

O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica
Ângela Diniz: caso teve conexão inesperada com impeachment de Collor
Novo Centro Histórico: projeto prevê cinema a céu aberto e academia

Onde comprar os ingressos

Os ingressos promocionais podem ser adquiridos tanto na bilheteria física do cinema quanto através do site oficial do Cine Glauber Rocha.

De acordo com o cinema, a ação é uma "Promoção Temporária". A duração exata da oferta não foi divulgada.

A programação completa do Cine Glauber Rocha e dos demais cinemas em Salvador está disponível no Cineinsite A TARDE (http://cineinsite.atarde.com.br/).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cine Glauber Rocha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular
Play

O melhor filme de terror de 2025 chega ao streaming e vai te chocar

Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular
Play

O Agente Secreto conquista marco inédito e amplia corrida ao Oscar

Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular
Play

Esse filme de terror da HBO Max tem um final impossível de adivinhar

Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular
Play

Wicked 2 é bom? Filme tropeça onde ninguém esperava

x