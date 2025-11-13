Cinema de Salvador reduz preço dos ingressos para R$ 10

Promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular - Foto: Reprodução | Freepik

O Cine Glauber Rocha, localizado no Centro Histórico de Salvador, acaba de lançar uma promoção para tornar a semana mais leve e acessível para os cinéfilos baianos.

A partir da próxima semana, todas as sessões nas segundas-feiras terão ingressos ao preço fixo de R$ 10 (dez reais) para todos.

Detalhes e como aproveitar

A promoção é válida para todas as sessões exibidas na programação regular das segundas-feiras, sem a necessidade de apresentação de carteira de estudante, comprovante de meia-entrada ou qualquer outro documento. O valor de R$ 10 é único para todos os espectadores.

Onde comprar os ingressos

Os ingressos promocionais podem ser adquiridos tanto na bilheteria física do cinema quanto através do site oficial do Cine Glauber Rocha.

De acordo com o cinema, a ação é uma "Promoção Temporária". A duração exata da oferta não foi divulgada.



A programação completa do Cine Glauber Rocha e dos demais cinemas em Salvador está disponível no Cineinsite A TARDE (http://cineinsite.atarde.com.br/).