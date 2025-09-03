FILME E MÚSICA
Cinema gigante em Salvador terá show de Rachel Reis e Majur
Open Air Brasil, parceiro de A TARDE, conta com programação diversificada
Por Bianca Carneiro
Quem for conferir o Open Air Brasilvai encontrar, além de uma programação recheada de filmes, muita música. As cantoras Rachel Reis e Majur foram confirmadas. A primeira no dia 1º de outubro, quando acontece a pré-estreia do longa nacional 'Malês', e a segunda no dia 9 de outubro.
Elas se juntam a nomes como os da banda soteropolitana Herbert & Richard, famosa pelo repertório de trilhas sonoras de filmes e sucessos do pop/rock mundial, e Alice Caymmi, neta de Dorival, em seu espetáculo ‘Para Minha Tia Nana’, que reverencia o trabalho de Nana Caymmi.
Além de Rachel, a sessão de ‘Malês’, que traz à tela a Revolta dos Malês, maior insurreição de negros escravizados no Brasil, contará com as presenças do diretor Antonio Pitanga e dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.
O Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana e promete transformar o Centro de Convenções Salvador em um verdadeiro festival de cinema ao ar livre, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro. Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo — do tamanho de uma quadra de tênis - 325m² —, o evento promove sessões para toda a família em uma experiência audiovisual imersiva.
Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, pela plataforma Sympla.
Confira a programação completa do Open Air Brasil em Salvador:
Dia 30 de setembro (terça-feira)
“3 Obás de Xangô”
Show de Alice Caymmi
Dia 1º de outubro (quarta-feira)
“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco
Dia 2 de outubro (quinta-feira)
“Pulp Fiction - Tempo de Violência”
Dia 3 de outubro (sexta-feira)
“Missão: Impossível – O Acerto Final”
Show da banda Herbert & Richard
Dia 4 de outubro (sábado)
1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)
2ª sessão: “F1 – O Filme”
Dia 5 de outubro (domingo)
1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”
2ª sessão: “Thelma & Louise”
Dia 7 de outubro (terça-feira)
“Pecadores”
Dia 8 de outubro (quarta-feira)
“Uma Batalha Após a Outra”
Dia 9 de outubro (quinta-feira)
“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos
Show de Majur
Dia 10 de outubro (sexta-feira)
“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”
Show da banda Herbert & Richard
Dia 11 de outubro (sábado)
1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)
2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”
Dia 12 de outubro (domingo)
“A Menina e o Pote” (curta-metragem)
“A Pequena Sereia” (live-action)
Show da Banda Didá
