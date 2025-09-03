Cinema gigante em Salvador terá show de Rachel Reis e Majur

Rachel Reis embala público na pré-estreia de ‘Malês’ no Open Air Brasil - Foto: Divulgação

Quem for conferir o Open Air Brasilvai encontrar, além de uma programação recheada de filmes, muita música. As cantoras Rachel Reis e Majur foram confirmadas. A primeira no dia 1º de outubro, quando acontece a pré-estreia do longa nacional 'Malês', e a segunda no dia 9 de outubro.

Elas se juntam a nomes como os da banda soteropolitana Herbert & Richard, famosa pelo repertório de trilhas sonoras de filmes e sucessos do pop/rock mundial, e Alice Caymmi, neta de Dorival, em seu espetáculo ‘Para Minha Tia Nana’, que reverencia o trabalho de Nana Caymmi.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Rachel, a sessão de ‘Malês’, que traz à tela a Revolta dos Malês, maior insurreição de negros escravizados no Brasil, contará com as presenças do diretor Antonio Pitanga e dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.

Programação do Open Air Brasil

O Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana e promete transformar o Centro de Convenções Salvador em um verdadeiro festival de cinema ao ar livre, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro. Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo — do tamanho de uma quadra de tênis - 325m² —, o evento promove sessões para toda a família em uma experiência audiovisual imersiva.

Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, pela plataforma Sympla.

Confira a programação completa do Open Air Brasil em Salvador:

Dia 30 de setembro (terça-feira)

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)

“A Pequena Sereia” (live-action)

Show da Banda Didá