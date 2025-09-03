O que Wandinha esconde na temporada final? Cineinsite já viu

Cineinsite A TARDE teve acesso prévio até o penúltimo episódio da série - Foto: Divulgação | Netflix

Nem a escuridão mais profunda consegue apagar o brilho gélido de Wandinha Addams. Nesta quarta-feira, 3, a adolescente de olhar inexpressivo e mente afiada, vivida por Jenna Ortega, volta com tudo no desfecho da segunda temporada da série de sucesso da Netflix. Além da própria Jenna, a produção reúne um elenco de peso como Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Steve Buscemi e Billie Piper, além do nome mais aguardado da parte 2: a diva pop Lady Gaga.

O Cineinsite A TARDE teve acesso prévio até o penúltimo episódio da série. O novo bloco começa de onde a parte 1 terminou. Wandinha precisa lidar com as consequências do confronto no Sanatório Willow Hill, as descobertas do Projeto LOIS, os problemas com seus dons sobrenaturais e o fatídico destino de Enid, que poderá afetar também a sua própria família.

Logo de cara, o público é surpreendido com o retorno de uma famosa personagem que movimentou a temporada anterior, agora com uma missão surpreendente. E o inusitado não para por aí, já que é revelada uma conexão familiar entre ela e a Família Addams.

Na verdade, tudo sobre a segunda temporada de Wandinha gira em torno da família. Assim como a primeira parte, os episódios finais seguem desenvolvendo as tramas de Mortícia, Gomez e Feioso, além de outros misteriosos parentes. Mesmo sem a protagonista, as histórias funcionam em paralelo e reforçam que a essência da obra está na conexão entre todos os personagens, algo visto até na trama que envolve os novos vilões.

Os vilões, aliás, são uma parte peculiar da trama final. Conectados com a fuga de Willow Hill e, principalmente, entre si, o grupo dá muita dor de cabeça a Wandinha, com motivações para lá de íntimas, que chegam a ser mais interessantes do que os antagonistas anteriores. Poderes inusitados, relações expostas e uma reviravolta que promete sacudir a história dão um tom de mistério e terror aos inimigos da detetive teen.

E Lady Gaga?

Se o simples anúncio de que a diva pop estaria em Wandinha já fez a internet ir à loucura, sua estreia na série promete ser ainda mais explosiva. Lady Gaga aparece em cena com um visual impecável, carregado de elementos góticos e extravagantes que dialogam tanto com sua própria trajetória artística quanto com a atmosfera sombria da produção assinada por Tim Burton.

Mais do que uma participação especial, sua presença se mostra fundamental: Rosaline Rotwood não é apenas um rosto novo em Nevermore, mas uma peça-chave em um dos grandes momentos da temporada, quando a amizade, e os segredos entre Wandinha e Enid - que estrelam uma das melhores cenas do bloco - são levados ao limite.

Com a energia magnética que a consagrou nos palcos, Gaga se apropria do papel de forma natural, misturando mistério, carisma e intensidade dramática, e elevando ainda mais as expectativas para o desfecho do segundo ano da série, que já teve a terceira temporada confirmada.

No fim das contas, Wandinha já mostrou que é capaz de misturar gêneros, recrutar uma diva pop para seu universo sombrio e até “desembarcar” em Xique-Xique, Bahia. Agora só resta saber quais surpresas - e sustos - o próximo ano da produção irá nos reservar.