Cinema nacional: veja as 10 estreias mais aguardadas do ano

Depois do impacto de 'Ainda Estou Aqui', filme de Walter Salles que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional e foi indicado a mais duas categorias, o cinema nacional se prepara para um novo ano de estreias marcantes. Entre cinebiografias, dramas e suspenses, 2025 promete produções com potencial para repetir o sucesso da obra estrelada por Fernanda Torres.

Embora o Brasil produza grandes filmes todos os anos, muitos não alcançam a mesma visibilidade que o longa dirigido por Walter Salles. No entanto, com o sucesso da produção, a expectativa é que o cinema brasileiro continue em alta. O filme não apenas colocou o Brasil no radar internacional, mas também despertou um novo olhar dos próprios brasileiros sobre a qualidade das produções nacionais.

Por isso, o Cineinsite A TARDE selecionou 10 filmes que estreiam este ano ou que estão próximos de estrear e já geram expectativa.

VITÓRIA

Vitória é uma senhora solitária que, diante da crescente violência em sua vizinhança e em conflito com seus vizinhos, começa a registrar, da janela de seu apartamento, a movimentação de traficantes de drogas na região. Durante meses, ela documenta essas atividades com a intenção de colaborar com o trabalho da polícia. Sua iniciativa atrai a atenção de um jornalista, que se aproxima de Vitória e tenta ajudá-la em sua missão.

Dirigido por Andrucha Waddington (marido de Fernanda Torres) e Breno Silveira (póstumo), 'Vitória' tem como protagonista Fernanda Montenegro, que também participou de Ainda Estou Aqui. Após um longo período de espera desde o anúncio do projeto, o filme chega com status de Original Globoplay.

Estreia: 13 de março nos cinemas.

'Vitória' tem como protagonista Fernanda Montenegro | Foto: Divulgação

O ÚLTIMO AZUL



Em um Brasil quase distópico, Tereza, uma mulher de 77 anos, tenta realizar seu último desejo antes de ser forçada a se exilar em uma colônia habitacional.

Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim 2024, o filme se destaca como um forte candidato para representar o Brasil no cenário internacional. Dirigido por Gabriel Mascaro, conhecido por suas participações em festivais renomados, o longa conta com Rodrigo Santoro, um dos atores brasileiros de maior reconhecimento mundial, no elenco.

Previsão de estreia: ainda não definida.

Filme ainda não possui data de estreia definida | Foto: Divulgação

O AGENTE SECRETO

Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife, buscando escapar da vigilância de agentes do governo. Ao chegar à cidade, ele começa a desconfiar que seus vizinhos estão envolvidos em uma rede de espionagem.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos cineastas brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, 'O Agente Secreto' é mais um projeto do diretor que gerou grande expectativa, especialmente por sua trajetória de estreias bem-sucedidas em Cannes. Com Wagner Moura, nome familiar tanto no Brasil quanto em produções estrangeiras, o filme promete cativar o público global.

Previsão de estreia: ainda não definida.

'O Agente Secreto' é mais um projeto do diretor Kleber Mendonça Filho | Foto: Divulgação

A MELHOR MÃE DO MUNDO



O filme narra os sacrifícios de Gal, uma mãe disposta a enfrentar desafios emocionais e físicos para proteger a segurança e a inocência de seus filhos, em um contexto de duras realidades sociais.



Dirigido por Anna Muylaert, renomada pela aclamada obra 'Que Horas Ela Volta?', A Melhor Mãe do Mundo foi exibido no Festival de Berlim deste ano e já chama a atenção pela profundidade emocional e temática. No elenco, Shirley Cruz e Seu Jorge se destacam em papéis marcantes.

Previsão de estreia: ainda não definida.

Shirley Cruz e Seu Jorge se destacam em papéis marcantes | Foto: Divulgação

MANAS



Dirigido por Marianna Brennand e estrelado por Dira Paes, o filme aborda a trajetória de uma jovem de 13 anos que decide enfrentar a violência estrutural que domina sua família e sua comunidade, desafiando as tradições que moldam a vida das mulheres ao seu redor.



Vencedor do prêmio principal em uma das mostras paralelas do Festival de Veneza 2024, 'Manas' se destaca como mais uma produção brasileira de grande potencial.

Previsão de estreia: ainda não definida.

Filme venceu prêmio principal em uma das mostras paralelas do Festival de Veneza | Foto: Divulgação

ENTERRE SEUS MORTOS

Após se destacar em 'Ainda Estou Aqui' e 'O Auto da Compadecida 2', Selton Mello retorna em grande estilo no suspense 'Enterre Seus Mortos', que chega aos cinemas este ano. Dirigido por Marco Dutra e baseado em um livro de Ana Paula Maia, o filme é mais um Original Globoplay produzido por Rodrigo Teixeira, também responsável por 'Ainda Estou Aqui'.

A trama segue Edgar, um homem que trabalha na coleta de animais mortos em uma pequena cidade, ao lado de Tomás, um ex-padre. Juntos, eles começam a planejar deixar o local, enquanto ao redor deles, sinais apocalípticos começam a se intensificar, sugerindo que o fim do mundo está próximo.

Previsão de estreia: ainda não definida.

A trama segue Edgar, um homem que trabalha na coleta de animais mortos em uma pequena cidade | Foto: Divulgação

OESTE OUTRA VEZ



A trama acompanha homens rudes, incapazes de lidar com suas próprias fragilidades, que são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Marcados pela tristeza e amargura, eles acabam se voltando violentamente uns contra os outros, criando um ciclo de tensão e desespero.

Vencedor do Festival de Gramado de 2024, 'Oeste Outra Vez' surge como uma das grandes apostas do cinema nacional para este ano. Dirigido por Erico Rassi, o filme é um faroeste ambientado no sertão de Goiás, com Babu Santana e Ângelo Antônio no elenco.

Estreia: 27 de março nos cinemas.

Filme venceu o Festival de Gramado de 2024 | Foto: Divulgação

HOMEM COM H

A principal cinebiografia brasileira de 2025 é 'Homem com H', que narra a vida de Ney Matogrosso. Dirigido por Esmir Filho, o filme é protagonizado por Jesuíta Barbosa.

A produção explora as diversas fases da vida e carreira do cantor, desde sua infância até a maturidade, acompanhando sua trajetória de um jovem de origem humilde que desafia preconceitos e se consagra como um dos artistas mais influentes do Brasil.

Estreia: 1º de maio nos cinemas.

A produção conta a história de vida do cantor Ney Matogrosso | Foto: Divulgação

MAURICIO DE SOUSA: O FILME

A cinebiografia 'Mauricio de Sousa: O Filme' mergulha na trajetória do criador da Turma da Mônica, acompanhando sua jornada desde a infância até o auge de sua carreira, destacando a criação de seus personagens inesquecíveis.

Dirigido por Pedro Vasconcelos, o longa traz Mauro Sousa, filho de Mauricio, no papel principal, interpretando o pai na tela. O elenco conta ainda com Elizabeth Savalla e Thati Lopes.

Estreia: 23 de outubro nos cinemas.

Filme traz Mauro Sousa, filho de Mauricio, interpretando o pai no longa | Foto: Divulgação

VELHOS BANDIDOS

Fernanda Montenegro é uma das protagonistas de 'Velhos Bandidos', uma comédia dirigida por seu filho, Claudio Torres — conhecido por 'A Mulher Invisível' e 'O Homem do Futuro'. Com um elenco de peso, a produção ainda conta com Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta.

A história segue Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide planejar um audacioso assalto a um banco. Para garantir o sucesso do crime, eles recrutam o jovem casal de assaltantes Nancy e Sid. Porém, o maior desafio para os ladrões será lidar com o obstinado investigador Oswaldo, determinado a desmantelar o golpe.

Previsão de estreia: ainda não definida.

A história segue Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide planejar um assalto a banco | Foto: Divulgação

