Cinema Nosso anuncia formação gratuita em roteiro para séries - Foto: Pexels

O Cinema Nosso, instituição sociocultural, abriu inscrições para o curso de Roteiro para Séries, oferecido online e sem custos. Este curso faz parte do programa “Empoderamento e Tecnologia: Jovens Negras no audiovisual”, que tem como público-alvo mulheres negras, trans, indígenas e refugiadas, com idades entre 18 e 29 anos.

O projeto visa promover a inclusão de jovens de grupos marginalizados no setor audiovisual. "O Cinema Nosso me proporcionou uma formação que me capacitou para atuar no audiovisual, um campo notoriamente excludente para mulheres. Iniciativas como essa ajudam a desconstruir a hegemonia no mercado de trabalho e abrem oportunidades para mulheres negras, indígenas, travestis, trans e refugiadas", afirma Desireé Santos, Analista de Projetos das Juventudes do Cinema Nosso.

No curso, cada participante poderá desenvolver seu próprio roteiro, com aulas teóricas e práticas em salas de desenvolvimento de projetos para apresentações profissionais. Clique aqui e saiba mais.