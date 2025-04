Leonardo DiCaprio surpreende fãs com visual envelhecido em novo filme - Foto: VALERIE MACON / AFP

O ator Leonardo DiCaprio, de 50 anos, chocou os fãs com sua aparência nas primeiras imagens de 'One Battle After Another', novo longa dirigido por Paul Thomas Anderson. A produção tem estreia prevista para setembro e pode colocar o astro novamente na disputa pelo Oscar.

No trailer recém-lançado, DiCaprio aparece com feições envelhecidas, sem maquiagem e com os cabelos desgrenhados, destoando de sua imagem habitual. O filme acompanha um grupo de ex-revolucionários que se reúne após 16 anos para resgatar a filha de um de seus membros.

Leonardo DiCaprio surpreende fãs com visual envelhecido em novo filme | Foto: Reprodução

A obra ainda conta com Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor no elenco. Nas redes sociais, o visual do ator gerou reações diversas. “Ele está completamente zoado”, brincou um internauta. “O tempo passa para todo mundo”, comentou outro.

Veja o trailer: