Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Clássico dos anos 1990, "A Múmia" ganha nova continuação

O que motivou o retorno da franquia e como o elenco original planeja corrigir o rumo da saga

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

02/01/2026 - 11:54 h
Brendan Fraser e Rachel Weisz
Brendan Fraser e Rachel Weisz -

Lançado em 1999, A Múmia voltou a circular entre o público após a confirmação de um novo filme da franquia, quase duas décadas depois do último lançamento. A saga teve três longas e um spin-off antes de entrar em hiato.

Leia Também:

Esse filme da Netflix começa com uma despedida e termina de um jeito inesperado
Netflix surpreende e libera 8 filmes e séries no primeiro dia de 2026
Veja os filmes mais aguardados que chegam aos cinemas em 2026

O primeiro filme, dirigido por Stephen Sommers, é ambientado em 1926 e acompanha uma expedição arqueológica que descobre a tumba de Imhotep, sacerdote condenado após se envolver com a amante do faraó Seti. Mumificado ainda vivo, ele retorna à vida depois da leitura de um manuscrito antigo e passa a atacar quem cruza seu caminho.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A trama mistura aventura, ação e elementos sobrenaturais. Brendan Fraser interpreta o protagonista, enquanto Rachel Weisz vive uma pesquisadora ligada aos mistérios do Egito Antigo. John Hannah completa o elenco principal como um aliado que alterna humor e oportunismo.

O sucesso levou à continuação "O Retorno da Múmia", lançada em 2001, e ao spin-off O Escorpião Rei, de 2002. Em 2008, a franquia ganhou um terceiro filme, "A Múmia – Tumba do Imperador Dragão", ambientado na China e sem a direção de Sommers. Após esse lançamento, a série deixou os cinemas.

Em entrevistas recentes, Brendan Fraser afirmou que mudanças criativas e de produção influenciaram o rumo do terceiro longa. Segundo o ator, ideias pensadas à época não chegaram às telas e devem ser retomadas no novo projeto.

Já está confirmado o retorno de Fraser e Rachel Weisz ao elenco. Ainda não há informações sobre a participação de Arnold Vosloo, intérprete de Imhotep. Enquanto detalhes do próximo filme não são divulgados, os títulos anteriores seguem disponíveis no streaming.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

1990 filme

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brendan Fraser e Rachel Weisz
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Brendan Fraser e Rachel Weisz
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Brendan Fraser e Rachel Weisz
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Brendan Fraser e Rachel Weisz
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x