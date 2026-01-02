CINEINSITE
Clássico dos anos 1990, "A Múmia" ganha nova continuação
O que motivou o retorno da franquia e como o elenco original planeja corrigir o rumo da saga
Por Jair Mendonça Jr
Lançado em 1999, A Múmia voltou a circular entre o público após a confirmação de um novo filme da franquia, quase duas décadas depois do último lançamento. A saga teve três longas e um spin-off antes de entrar em hiato.
Leia Também:
O primeiro filme, dirigido por Stephen Sommers, é ambientado em 1926 e acompanha uma expedição arqueológica que descobre a tumba de Imhotep, sacerdote condenado após se envolver com a amante do faraó Seti. Mumificado ainda vivo, ele retorna à vida depois da leitura de um manuscrito antigo e passa a atacar quem cruza seu caminho.
A trama mistura aventura, ação e elementos sobrenaturais. Brendan Fraser interpreta o protagonista, enquanto Rachel Weisz vive uma pesquisadora ligada aos mistérios do Egito Antigo. John Hannah completa o elenco principal como um aliado que alterna humor e oportunismo.
O sucesso levou à continuação "O Retorno da Múmia", lançada em 2001, e ao spin-off O Escorpião Rei, de 2002. Em 2008, a franquia ganhou um terceiro filme, "A Múmia – Tumba do Imperador Dragão", ambientado na China e sem a direção de Sommers. Após esse lançamento, a série deixou os cinemas.
Em entrevistas recentes, Brendan Fraser afirmou que mudanças criativas e de produção influenciaram o rumo do terceiro longa. Segundo o ator, ideias pensadas à época não chegaram às telas e devem ser retomadas no novo projeto.
Já está confirmado o retorno de Fraser e Rachel Weisz ao elenco. Ainda não há informações sobre a participação de Arnold Vosloo, intérprete de Imhotep. Enquanto detalhes do próximo filme não são divulgados, os títulos anteriores seguem disponíveis no streaming.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes