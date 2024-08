Com cenas quentes, filme Motel Destino estreia no Brasil

Motel Destino estreia nesta quinta-feira no Brasil - Foto: Divulgação

O filme brasileiro Motel Destino, que já passou por festivais de Cannes e Gramado, e chegou a concorreu à Palma de Ouro, estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 22.

A trama é ambientado em um motel, que dá nome ao filme, localizado na beira de uma estrada do litoral cearense. O local é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência.

Em determinada noite no motel, o jovem Heraldo chega e transforma em definitivo o cotidiano do espaço. Ele aparece no local de fuga e totalmente vulnerável e conhece uma mulher aprisionada em um casamento abusivo.

Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção estrelam Motel Destino. A direção é de Karim Aïnouz, que descreveu o título como “uma mistura de pornochanchada com filme policial”.

Filme Motel Destino tem muitas cenas quentes

Em entrevista ao UOL, Flávia Guerra declarou que o cinema atual apresenta poucas cenas eróticas nos filmes, mas Motel Destino vai na contramão.

"Há poucas pelo momento em que estamos, que ressignifica o corpo da mulher em cena. Mas Karim sabe filmar e as cenas são lindas de se ver — não são gratuitas", contou a diretora.