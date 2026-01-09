Com O Agente Secreto, Brasil aparece entre pré-indicados ao BAFTA

O Agente Secreto foi pré-indicado ao Bafta, conhecido como o Oscar britânico - Foto: Divulgação

Duas produções brasileiras ganharam destaque na temporada internacional de premiações ao entrarem na lista de pré-indicados ao BAFTA, o British Academy Film Awards, considerado o “Oscar britânico”. A relação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pela Academia Britânica de Cinema.

O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, aparece pré-listado nas categorias de Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Roteiro Original. Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi lembrado na categoria de Melhor Documentário.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso também figura entre os pré-indicados, concorrendo a Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, ampliando a presença do país na disputa.



Apesar do bom desempenho das produções, o ator Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto e vencedor do Festival de Cannes neste ano, ficou fora da pré-lista de Melhor Ator. O resultado contrasta com outras premiações da temporada, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, nas quais o ator foi indicado. Ainda assim, o filme já soma mais de 20 prêmios internacionais.

Em cada categoria, o Bafta divulga inicialmente uma lista com dez concorrentes. Na próxima etapa, os nomes serão reduzidos a cinco finalistas, que serão anunciados no dia 27 de janeiro. A cerimônia de premiação está marcada para 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Lista de pré-indicados nas categorias do Bafta

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Foi Apenas um Acidente

La Grazia

A Garota Canhota

No Other Choice

Nouvelle Vague

Família de Aluguel

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

Blue Moon

Casa de Dinamite

I Swear

Is This Thing On?

Foi Apenas um Acidente

Marty Supreme

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sinners

A Hora do Mal

Melhor Documentário