Com O Agente Secreto, Brasil aparece entre pré-indicados ao BAFTA
O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos avançam no Oscar britânico e reforçam bom momento do cinema nacional
Por Beatriz Santos
Duas produções brasileiras ganharam destaque na temporada internacional de premiações ao entrarem na lista de pré-indicados ao BAFTA, o British Academy Film Awards, considerado o “Oscar britânico”. A relação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pela Academia Britânica de Cinema.
O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, aparece pré-listado nas categorias de Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Roteiro Original. Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi lembrado na categoria de Melhor Documentário.
Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso também figura entre os pré-indicados, concorrendo a Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, ampliando a presença do país na disputa.
Apesar do bom desempenho das produções, o ator Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto e vencedor do Festival de Cannes neste ano, ficou fora da pré-lista de Melhor Ator. O resultado contrasta com outras premiações da temporada, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, nas quais o ator foi indicado. Ainda assim, o filme já soma mais de 20 prêmios internacionais.
Em cada categoria, o Bafta divulga inicialmente uma lista com dez concorrentes. Na próxima etapa, os nomes serão reduzidos a cinco finalistas, que serão anunciados no dia 27 de janeiro. A cerimônia de premiação está marcada para 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.
Lista de pré-indicados nas categorias do Bafta
Melhor Filme em Língua Estrangeira
- Foi Apenas um Acidente
- La Grazia
- A Garota Canhota
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Família de Aluguel
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon
- Casa de Dinamite
- I Swear
- Is This Thing On?
- Foi Apenas um Acidente
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sinners
- A Hora do Mal
Melhor Documentário
- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalipse nos Trópicos
- Becoming Led Zeppelin
- Cover-Up
- The Librarians
- Mr Nobody Against Putin
- Oceano com David Attenborough
- One to One: John & Yoko
- A Vizinha Perfeita
- Riefenstahl
