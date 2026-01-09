Menu
OSCAR BRITÂNICO

Com O Agente Secreto, Brasil aparece entre pré-indicados ao BAFTA

O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos avançam no Oscar britânico e reforçam bom momento do cinema nacional

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/01/2026 - 10:57 h
O Agente Secreto foi pré-indicado ao Bafta, conhecido como o Oscar britânico
O Agente Secreto foi pré-indicado ao Bafta, conhecido como o Oscar britânico -

Duas produções brasileiras ganharam destaque na temporada internacional de premiações ao entrarem na lista de pré-indicados ao BAFTA, o British Academy Film Awards, considerado o “Oscar britânico”. A relação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pela Academia Britânica de Cinema.

O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, aparece pré-listado nas categorias de Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Roteiro Original. Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi lembrado na categoria de Melhor Documentário.

Leia Também:

Saiba onde assistir ao Globo de Ouro e conheça os indicados
Adeus à Netflix na TV! Streaming deixará de funcionar em aparelhos
No TOP 10: O novo filme de ação da Netflix que vai explodir sua mente

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso também figura entre os pré-indicados, concorrendo a Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, ampliando a presença do país na disputa.

Apesar do bom desempenho das produções, o ator Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto e vencedor do Festival de Cannes neste ano, ficou fora da pré-lista de Melhor Ator. O resultado contrasta com outras premiações da temporada, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, nas quais o ator foi indicado. Ainda assim, o filme já soma mais de 20 prêmios internacionais.

Em cada categoria, o Bafta divulga inicialmente uma lista com dez concorrentes. Na próxima etapa, os nomes serão reduzidos a cinco finalistas, que serão anunciados no dia 27 de janeiro. A cerimônia de premiação está marcada para 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Lista de pré-indicados nas categorias do Bafta

Melhor Filme em Língua Estrangeira

  • Foi Apenas um Acidente
  • La Grazia
  • A Garota Canhota
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Família de Aluguel
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon
  • Casa de Dinamite
  • I Swear
  • Is This Thing On?
  • Foi Apenas um Acidente
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sinners
  • A Hora do Mal

Melhor Documentário

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Becoming Led Zeppelin
  • Cover-Up
  • The Librarians
  • Mr Nobody Against Putin
  • Oceano com David Attenborough
  • One to One: John & Yoko
  • A Vizinha Perfeita
  • Riefenstahl

Tags:

Bafta filmes O Agente Secreto

Ver todas

x