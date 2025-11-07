Menu
CURTA E VICIANTE

Com só 6 episódios, esse suspense eletrizante da Netflix vai tirar seu fôlego

Minissérie chegou na Netflix em 2025

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/11/2025 - 8:11 h
Produção foi lançada discretamente em 2025

Para quem procura algo curto, intenso e viciante para maratonar em uma única tarde, aqui vai uma dica imperdível: ‘Sob a Escuridão do Sol’, uma minissérie de suspense psicológico que vem surpreendendo quem a descobre na Netflix. A produção, lançada discretamente em 2025, mistura mistério, drama e paisagens deslumbrantes com uma narrativa densa e cheia de tensão.

Tremembé: novo trabalho de Suzane von Richthofen choca a internet
Atriz famosa indicada 3 vezes ao Oscar morre aos 89 anos
Tremembé: a prova que Cravinhos usou calcinha no presídio na vida real

Qual a história de Sob a Escuridão do Sol?

A história de Sob a Escuridão do Sol gira em torno de Alba, uma jovem mãe tentando deixar o passado para trás ao aceitar um emprego como colhedora de flores em uma luxuosa fazenda na Provença, sul da França. Mas o que parecia ser um recomeço tranquilo rapidamente se transforma em um pesadelo quando o dono da propriedade é encontrado morto — e Alba se torna a principal suspeita.

Seis episódios

Com apenas seis episódios de cerca de 50 minutos, a série entrega um suspense envolvente, perfeito para quem gosta de tramas policiais cheias de reviravoltas e personagens complexos.

Apesar de não ter recebido grande destaque na mídia, a série conquistou avaliações positivas no Rotten Tomatoes, alcançando cerca de 60% de aprovação da crítica especializada. Muitos apontam que, embora não seja uma produção que revolucione o gênero, ela cumpre com maestria seu papel: entreter e deixar o espectador preso até o último minuto.

O elenco conta com nomes pouco conhecidos, mas que entregam atuações marcantes, como Isabelle Adjani, Ava Baya, Guillaume Gouix e Claire Romain. O roteiro é assinado por Nils-Antoine Sambuc, que cria uma atmosfera de mistério e emoção do começo ao fim.

Assista ao trailer Sob a Escuridão do Sol:

