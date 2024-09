Criador de ‘X-Men ’97’ faz revelação polêmica sobre a Marvel

Beau DeMayo é o ex-showrunner de ‘X-Men ’97’ - Foto: Reprodução

Parece que a briga entre o ex-showrunner de ‘X-Men ’97’, Beau DeMayo, e a Marvel Animation está longe de acabar. Isso porque, segundo o artista, enquanto desenvolvia a série, ouviu pedidos para que fizesse seus personagens serem “menos gays”.

Leia também:

>> Quadrinhos são “baixa literatura”? Membro da ALB comenta polêmica

>> X-Men '97: Ideias de showrunner demitido serão usadas na 2ª temporada

>> Mais filmes com Wolverine? Hugh Jackman dá pistas sobre o futuro

DeMayo falou sobre o assunto no X (antigo Twitter). Ao ler uma postagem sobre um artista que precisou “tornar um personagem menos gay”, Beau afirmou que ouviu as mesmas palavras: “‘Menos gay’. Foi em ‘X-Men ’97’, quando trabalhava em Manus e Xavier, bem como no marketing”.

Além disso, DeMayo disse que foi demitido por fazer uma postagem em celebração ao dia do Orgulho LGBTQIA+. Em resposta à postagem do roteirista, o Marvel Studios soltou um comunicado ao Deadline negando que a arte postada por DeMayo tenha sido o motivo de sua demissão.

O estúdio citou uma investigação interna sobre o roteirista, sem especificar o comportamento que levou a ela.

Todos os episódios da primeira temporada de X-Men ’97’ estão disponíveis no Disney+. O segundo ano, no qual DeMayo ainda trabalhou antes de seu afastamento, não ganhou previsão de estreia até o momento.

A animação já foi renovada para a 3ª temporada, com Matthew Chauncey (‘What If...?’) assumindo a função de showrunner.