Crime brutal vai ser base para 4ª temporada de série da Netflix

Franquia trará uma protagonista feminina - Foto: Divulgação

Após dissecar as histórias de Jeffrey Dahmer, dos Irmãos Menendez e de Ed Gein, a Netflix confirmou que a quarta temporada da série Monsters, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, terá como foco Lizzie Borden.

Diferente das temporadas anteriores, a franquia trará uma protagonista feminina e se passará nos anos 1890. O caso é considerado um dos crimes mais famosos e controversos da história dos Estados Unidos, principalmente por envolver uma mulher da alta sociedade.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O crime que chocou Fall River

Em 4 de agosto de 1892, Andrew Borden e sua esposa Abby foram assassinados violentamente na residência da família, sofrendo múltiplos golpes na cabeça. Na casa estavam Lizzie, a filha mais nova, sua irmã mais velha, Emma, e a empregada Bridget Sullivan.

Uma semana depois, a polícia prendeu Lizzie devido a várias circunstâncias: a compra de uma substância venenosa pouco antes do crime, a queima de um vestido após os assassinatos e a descoberta de uma arma branca (machadinha) no porão da residência.

O julgamento começou em junho de 1893, em New Bedford, Massachusetts (EUA). A defesa questionou a validade das provas e a forma como as testemunhas foram ouvidas. Após cerca de 90 minutos de deliberação, Lizzie Borden foi absolvida de todas as acusações.

Retrato de Lizzie Borden | Foto: Reprodução | Redes sociais

Apesar da inocência judicial, Lizzie enfrentou rejeição social na região onde morava. A imprensa sensacionalista consolidou sua imagem negativa. Ainda assim, ela permaneceu na cidade com Emma, vivendo da herança recebida após a morte do pai.

Oficialmente, o crime permanece sem solução e continua sendo estudado por historiadores e criminologistas, mantendo-se como um dos mistérios mais intrigantes da história criminal norte-americana.

Elenco e produção da quarta temporada

O papel de Lizzie Borden será vivido por Ella Beatty (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria). Vicky Krieps, que fez uma participação em A História de Ed Gein como a nazista Ilse Koch, interpreta a amante de Lizzie, Bridget Sullivan.

A produção da Netflix destaca que, pela primeira vez, a série acompanha uma protagonista mulher e se passa nos anos 1890, trazendo uma abordagem inédita para a franquia.