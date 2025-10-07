Menu
CINEINSITE
VAI ENCARAR?

Crime brutal vai ser base para 4ª temporada de série da Netflix

Após Ed Gein, série mergulha em caso polêmico que marcou a história norte-americana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/10/2025 - 22:02 h
Franquia trará uma protagonista feminina
Após dissecar as histórias de Jeffrey Dahmer, dos Irmãos Menendez e de Ed Gein, a Netflix confirmou que a quarta temporada da série Monsters, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, terá como foco Lizzie Borden.

Diferente das temporadas anteriores, a franquia trará uma protagonista feminina e se passará nos anos 1890. O caso é considerado um dos crimes mais famosos e controversos da história dos Estados Unidos, principalmente por envolver uma mulher da alta sociedade.

O crime que chocou Fall River

Em 4 de agosto de 1892, Andrew Borden e sua esposa Abby foram assassinados violentamente na residência da família, sofrendo múltiplos golpes na cabeça. Na casa estavam Lizzie, a filha mais nova, sua irmã mais velha, Emma, e a empregada Bridget Sullivan.

Uma semana depois, a polícia prendeu Lizzie devido a várias circunstâncias: a compra de uma substância venenosa pouco antes do crime, a queima de um vestido após os assassinatos e a descoberta de uma arma branca (machadinha) no porão da residência.

O julgamento começou em junho de 1893, em New Bedford, Massachusetts (EUA). A defesa questionou a validade das provas e a forma como as testemunhas foram ouvidas. Após cerca de 90 minutos de deliberação, Lizzie Borden foi absolvida de todas as acusações.

Retrato de Lizzie Borden
Apesar da inocência judicial, Lizzie enfrentou rejeição social na região onde morava. A imprensa sensacionalista consolidou sua imagem negativa. Ainda assim, ela permaneceu na cidade com Emma, vivendo da herança recebida após a morte do pai.

Oficialmente, o crime permanece sem solução e continua sendo estudado por historiadores e criminologistas, mantendo-se como um dos mistérios mais intrigantes da história criminal norte-americana.

Elenco e produção da quarta temporada

O papel de Lizzie Borden será vivido por Ella Beatty (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria). Vicky Krieps, que fez uma participação em A História de Ed Gein como a nazista Ilse Koch, interpreta a amante de Lizzie, Bridget Sullivan.

A produção da Netflix destaca que, pela primeira vez, a série acompanha uma protagonista mulher e se passa nos anos 1890, trazendo uma abordagem inédita para a franquia.

