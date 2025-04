De graça! Ó Paí, Ó 2 ganha sessão especial em Salvador

Dirigido por Viviane Ferreira, "Ó Paí, Ó 2" foi lançado em 2023 - Foto: Divulgação

Sequência de um dos maiores sucessos do cinema nacional, o filme "Ó Paí, Ó 2" será exibido de graça neste domingo, 30, às 16h, na Sala Walter da Silveira (Barris). A atividade é aberta ao público e sujeita à lotação do espaço.

A exibição de "Ó Paí, Ó 2" finaliza a série de atividades voltadas para a democratização do cinema a partir da exibição gratuita de filmes nacionais. As sessões tiveram início na última quinta-feira, 27, com projeções gratuitas de curtas e longas-metragens em quatro escolas de diferentes bairros da capital baiana.

Dirigido por Viviane Ferreira, "Ó Paí, Ó 2" foi lançado em 2023 e é uma sequência de "Ó Paí, Ó", de 2007. A história se passa no Pelourinho, em Salvador, e acompanha os personagens do filme original quase dez anos depois. A trama se desenrola em meio aos preparativos para a festa de Iemanjá, mostrando as vidas e os conflitos dos moradores do cortiço. O filme conta com o retorno de grande parte do elenco original, incluindo Lázaro Ramos, Dira Paes, Tânia Toko e Lyu Arisson.

A iniciativa encerra a programação especial preparada pelo Governo do Estado em celebração aos 476 anos de Salvador. A exibição é uma parceria da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), com a H2O Films.