CINEINSITE
PROMOÇÃO

De Interstellar a Superman: salas de cinema têm ingressos de R$10

Ação ocorre entre até o próximo mês de setembro

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

18/08/2025 - 19:08 h
Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, os ingressos estarão a R$ 10
Para os cinéfilos, está de volta a Semana do Cinema. Em redes de cinema de todo o Brasil, entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, os ingressos estarão a R$ 10.

O valor será para clientes nas salas padrão, com valores ainda mais acessíveis em salas especiais, além de combos de pipoca e refrigerante que também estarão em desconto.

Em cartaz estarão grandes estreias, como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Superman, F1: O Filme e A Hora do Mal, além do relançamento de Interstellar nos cinemas.

Além disso, o longa de Gabriel Mascaro, O Último Azul, estreia com a participação de Rodrigo Santoro, que marcou presença recentemente na abertura do Festival de Cinema de Gramado.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

A iniciativa é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência.

Quais redes de cinema vão participar?

Todos os cinemas do território nacional participam da ação, incluindo redes como Cinemark, Cinesystem e Kinoplex.

Semana do Cinema

