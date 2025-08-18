Menu
CINEINSITE
IMPERDÍVEL!

Esse filme de terror vai te deixar sem palavras do início ao fim

História aborda luto, rituais sombrios e violência explícita

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

18/08/2025 - 10:47 h | Atualizada em 18/08/2025 - 12:26
Longa acompanha os irmãos Andy e Piper em uma jornada cheia de terror
Coragem é pré-requisito para encarar Faça Ela Voltar, novo terror dos irmãos australianos Danny e Michael Philippou, responsáveis pelo sucesso Fale Comigo (2022). Após conquistarem público e crítica com sua estreia no cinema, os cineastas retornam com um projeto ainda mais sombrio, que mistura tragédias familiares, drama psicológico e violência física.

O longa acompanha os irmãos Andy e Piper, que enfrentam a morte do pai durante um tratamento de quimioterapia. Órfãos, eles são adotados por Laura, uma mulher aparentemente acolhedora, mas cujo passado guarda segredos. O luto acaba levando os adolescentes a um ritual macabro, inspirado em práticas ocultistas reais pesquisadas pelos diretores, em uma espiral de dor e medo.

Com estreia marcada para 21 de agosto nos cinemas, a produção promete impactar não apenas pelas sequências de horror explícito, mas também pela carga emocional que sustenta a narrativa.

Seguindo a linha de Fale Comigo, os diretores exploram a relação entre drama e medo, em uma construção que evita sustos gratuitos e aposta na intensidade e no terror psicológico. A trama questiona até onde alguém seria capaz de ir para trazer de volta quem ama, tornando o luto o motor central da história.

As cenas violentas não aparecem como recurso gratuito, mas sim como parte fundamental da construção narrativa. Cada sequência explícita está ligada ao desenvolvimento dos personagens e ao aprofundamento de seu sofrimento, o que confere ao filme uma densidade emocional rara dentro do gênero.

O desfecho, descrito como devastador, promete deixar a sala de cinema em silêncio absoluto, reforçando a reputação dos irmãos Philippou como novos nomes de destaque no terror contemporâneo.

Veja o trailer:

x