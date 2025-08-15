Menu
IMPERDÍVEL!

O filme de ficção científica com Tom Hanks que emocionou o público

Longa reúne seis histórias interligadas e reflexões sobre tempo, almas e o impacto das ações humanas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/08/2025 - 16:19 h
Filme explora conceitos como reencarnação
Filme explora conceitos como reencarnação -

Viagem no tempo, múltiplas linhas narrativas e reflexões sobre o impacto das escolhas humanas estão no centro de A Viagem, filme de ficção científica lançado em 2012 e estrelado por Tom Hanks.

Dirigido por Tom Tykwer e pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski, o longa não alcançou grande sucesso de bilheteria, mas conquistou atenção da crítica pela complexidade narrativa e pela riqueza visual.

Além de Hanks, o elenco reúne nomes como Halle Berry, Hugo Weaving, Jim Broadbent e Jim Sturgess. A produção apresenta seis histórias distintas, ambientadas em diferentes épocas e locais, do século XIX a um futuro pós-apocalíptico, que se conectam para mostrar como atos individuais moldam vidas passadas, presentes e futuras.

Considerado por parte da crítica como “o mais belo visualmente” do gênero, o filme explora conceitos como reencarnação e a permanência das almas, revelando como um personagem pode atravessar séculos em diferentes formas e personalidades, passando de vilão a herói.

Outro ponto central é a ideia de que gestos de bondade, por menores que sejam, podem atravessar gerações e inspirar transformações sociais profundas.

A estrutura narrativa alterna entre os seis enredos, revelando gradualmente as conexões entre eles. Essa abordagem não apenas mistura elementos de ficção científica e drama, como também desafia o espectador a refletir sobre temas universais, como moralidade, poder, liberdade e interdependência humana.

Com efeitos visuais que destacam mudanças de época e cenários diversos, A Viagem oferece uma experiência cinematográfica que combina ambição artística e narrativa. Mesmo não sendo um sucesso comercial, a obra se mantém como uma das produções mais comentadas da carreira recente de Tom Hanks por sua proposta singular.

O filme está disponível para streaming no catálogo do Paramount+.

