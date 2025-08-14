CINEMA INTERNACIONAL
Mostra de Cinemas Africanos chega a Salvador com programação gratuita
Evento promove minicurso, laboratório e masterclass com cineasta senegalês Mamadou Dia
Por Beatriz Santos
Salvador se transforma em espaço de formação e troca sobre cinema em setembro, reunindo profissionais do Brasil e do Senegal para atividades gratuitas focadas em experiências cinematográficas africanas contemporâneas. As inscrições estão abertas até 10 de setembro no link.
As atividades fazem parte da Mostra de Cinemas Africanos 2025 (MCA), que acontece de 10 a 24 de setembro, com programação dedicada ao cinema nigeriano e à diáspora africana. O evento visa expandir o acesso aos cinemas africanos contemporâneos e criar conexões entre o audiovisual africano e o público brasileiro, com ações em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Cachoeira.
Formação completa
O Laboratório Crítico, conduzido pelo jornalista e crítico de cinema Adolfo Gomes, acontece nos dias 15, 16, 17, 22 e 24 de setembro, no Auditório Makota Valdina da Casa das Histórias/Arquivo Público. Voltado para estudantes, pesquisadores e realizadores, o laboratório promove prática e análise crítica em tempo real durante a Mostra, com textos dos participantes publicados na Revista Crítica de Cinemas Africanos. São 20 vagas disponíveis.
No dia 18 de setembro, o cineasta senegalês Mamadou Dia ministra a masterclass “Roteiro, comunidade e conflito”, com mediação da cineasta baiana Ceci Alves. Voltada a roteiristas e diretores brasileiros, a atividade aborda processos de criação não hegemônicos e práticas narrativas comunitárias, com exibição do curta Samedi Cinema (2016).
Fechando o ciclo, o minicurso “Cinemas Africanos por Mahomed Bamba”, nos dias 22, 23 e 24 de setembro na Faculdade de Comunicação da UFBA, revisita a obra do pensador marfinense Mahomed Bamba, com foco em recepção, narrativa e música. Ministrado pelas pesquisadoras Jusciele Oliveira e Morgana Gama, o curso homenageia Bamba postumamente como Professor Emérito da UFBA.
A Mostra de Cinemas Africanos 2025 é organizada pela Ana Camila Comunicação e Cultura e pela Dan Território de Criação, com patrocínio do Governo da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura. O evento integra a Temporada França-Brasil 2025, celebrando os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.
Programação completa
Laboratório Crítico
- Facilitador: Adolfo Gomes
- Datas: 15, 16, 17, 22 e 24 de setembro de 2025
- Horário: 9h30 às 12h30
- Local: Auditório Makota Valdina – Casa das Histórias/Arquivo Público de Salvador (Rua Portugal, 2 – Comércio, 11º andar)
- Vagas: 20
- Inscrição online no site
Masterclass – “Roteiro, comunidade e conflito: uma conversa com Mamadou Dia”
- Convidado: Mamadou Dia
- Mediação: Ceci Alves
- Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)
- Local: Salvador – detalhes enviados por e-mail aos selecionados
- Idioma: Inglês com tradução simultânea
- Público-alvo: roteiristas, diretores e profissionais do audiovisual com atuação no Brasil
- Vagas: 50
- Inscrição online no site.
Minicurso "Cinemas Africanos por Mahomed Bamba"
- Ministrantes: Jusciele Oliveira e Morgana Gama
- Datas: 22, 23 e 24 de setembro de 2025
- Horário: 13h às 16h
- Local: Auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA (Ondina)
- Vagas: 50
- Inscrição online no site.
