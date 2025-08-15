Novo filme da Netflix pode entregar mais um prêmio a Cillian Murphy

Divulgação do trailer movimentou os fãs do ator - Foto: Reprodução| Netflix

Após conquistar seu primeiro Oscar com Oppenheimer, Cillian Murphy já está imerso em um novo desafio: dar vida a Steve, personagem que promete entregar muito drama. O filme tem estreia prevista para 3 de outubro na Netflix.

A divulgação do trailer movimentou os fãs do ator, que apontaram, pela intensidade da atuação, a possibilidade de mais uma indicação ao Oscar.

No longa, Murphy interpreta um diretor de escola que enfrenta dificuldades com sua saúde mental.

Sinopse do novo filme

Dirigido por Tim Mielants, que já trabalhou com Murphy em Pequenas Coisas Como Estas, o filme se passa nos anos 90 e acompanha Steve (Cillian Murphy), diretor de um reformatório inglês.

Determinado a proteger a integridade da instituição e evitar seu fechamento, ele enfrenta, ao mesmo tempo, o desgaste emocional e a deterioração de sua saúde mental, causados pela pressão e pelo cansaço do trabalho.

A trama também apresenta Shy (Jay Lycurgo), um jovem problemático marcado por traumas e pela falta de perspectiva, vivendo em constante autodestruição e fragilidade emocional.

Cillian comenta sobre o filme

Murphy falou ao Deadline sobre o processo de construção do personagem: “Foi um dos personagens mais reveladores e aterrorizantes que já interpretei, porque foi escrito sob medida pelo Max para mim, mas também tinha, eu acho, bastante dele".

“Há elementos que eu sinto, sabe… não havia sotaque. Max me conhece tão bem nesta fase que escreveu de acordo com meu jeito de falar. Então, foi assustador, porque eu não precisei de preparação nenhuma”, declarou.

Murphy também destacou a conexão pessoal com o universo da trama.

“Meus pais são professores, então cresci vendo as consequências de passar o dia à frente de 35 adolescentes, enquanto minha mãe tentava criar quatro filhos e ambos trabalhavam. Meu avô foi diretor, e todos os meus tios e tias são professores. Então, conheço esse mundo de dentro para fora.”

Sobre a intensidade do papel, ele acrescentou: “Este é um mundo mais extremo, claramente, porque você está lidando com crianças muito voláteis, imprevisíveis e problemáticas. Era como reagir, existir, estar disponível, ser permeável e completamente sem filtro. Foi assustador pra caramba de um jeito ótimo e muito emocionante, mas você fica nesse estado de ansiedade por dois meses.”

Confira o trailer: