O filme de ação que inspirou treinamento militar com cena de tiroteio
Longa com Al Pacino e Robert De Niro teve realismo tão preciso que virou referência para soldados
Por Beatriz Santos
Um dos filmes de ação mais marcantes dos anos 1990, Fogo Contra Fogo (1995) colocou frente a frente dois ícones do cinema: Al Pacino, como o implacável tenente Vincent Hanna, e Robert De Niro, no papel do calculista ladrão Neil McCauley.
Inspirado em fatos reais ocorridos na década de 1960, o longa é reconhecido por sua representação precisa de assaltos e tiroteios, tão precisa que chegou a ser usada como exemplo em treinamentos militares.
Para alcançar esse nível de realismo, o diretor Michael Mann contratou Andy McNab, ex-sargento do Serviço Aéreo Especial britânico, como consultor técnico. O elenco, que também incluía Val Kilmer e Tom Sizemore, passou três meses em treinamento intensivo, usando munição de verdade nas filmagens para reproduzir com autenticidade o manuseio de armas.
A preparação rendeu frutos. Quando o filme foi lançado, a famosa cena do assalto a banco foi utilizada por instrutores dos fuzileiros navais para avaliar recrutas. Um deles chegou a afirmar sobre a performance de Val Kilmer recarregando seu fuzil: "Se você não consegue trocar os carregadores tão rápido, saia do Exército!"
Cena que mudou o padrão dos tiroteios no cinema
No enredo, o último grande golpe de McCauley e sua equipe, um assalto a banco no centro de Los Angeles para roubar US$ 12,2 milhões, se transforma em um intenso tiroteio quando a polícia, avisada por um informante, intercepta a fuga. A cena, filmada em condições reais nas ruas da cidade, é marcada pelo som cru dos disparos, capturado ao vivo, e pela comunicação impecável entre os personagens.
A sequência redefiniu o padrão das cenas de ação no cinema, influenciando produções como Batman: O Cavaleiro das Trevas e videogames como GTA III, IV e V. Com bilheteria de US$ 187 milhões, o filme se consolidou como um clássico cult.
Fogo Contra Fogo está disponível no Disney+.
