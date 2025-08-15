O filme de ação que inspirou treinamento militar com cena de tiroteio

Famosa cena do foi utilizada por instrutores dos fuzileiros navais - Foto: Divulgação

Um dos filmes de ação mais marcantes dos anos 1990, Fogo Contra Fogo (1995) colocou frente a frente dois ícones do cinema: Al Pacino, como o implacável tenente Vincent Hanna, e Robert De Niro, no papel do calculista ladrão Neil McCauley.

Inspirado em fatos reais ocorridos na década de 1960, o longa é reconhecido por sua representação precisa de assaltos e tiroteios, tão precisa que chegou a ser usada como exemplo em treinamentos militares.

Para alcançar esse nível de realismo, o diretor Michael Mann contratou Andy McNab, ex-sargento do Serviço Aéreo Especial britânico, como consultor técnico. O elenco, que também incluía Val Kilmer e Tom Sizemore, passou três meses em treinamento intensivo, usando munição de verdade nas filmagens para reproduzir com autenticidade o manuseio de armas.

A preparação rendeu frutos. Quando o filme foi lançado, a famosa cena do assalto a banco foi utilizada por instrutores dos fuzileiros navais para avaliar recrutas. Um deles chegou a afirmar sobre a performance de Val Kilmer recarregando seu fuzil: "Se você não consegue trocar os carregadores tão rápido, saia do Exército!"

Cena que mudou o padrão dos tiroteios no cinema

No enredo, o último grande golpe de McCauley e sua equipe, um assalto a banco no centro de Los Angeles para roubar US$ 12,2 milhões, se transforma em um intenso tiroteio quando a polícia, avisada por um informante, intercepta a fuga. A cena, filmada em condições reais nas ruas da cidade, é marcada pelo som cru dos disparos, capturado ao vivo, e pela comunicação impecável entre os personagens.

A sequência redefiniu o padrão das cenas de ação no cinema, influenciando produções como Batman: O Cavaleiro das Trevas e videogames como GTA III, IV e V. Com bilheteria de US$ 187 milhões, o filme se consolidou como um clássico cult.

Fogo Contra Fogo está disponível no Disney+.