Minissérie da Netflix conquista sucesso três anos após estreia

Trama acompanha Liv, uma advogada de Nova York - Foto: Reprodução| Netflix

Para quem gosta de série curta, e quemistura sobrevivência no ambiente selvagem com uma aventura emocionante, pode acompanhar Respire!, na Netflix, com ap-enas seis episódios.

A trama acompanha Liv, uma advogada de Nova York que luta para sobreviver após sofrer um acidente de avião no Canadá. Forçada a enfrentar seus traumas e memórias do passado, a personagem embarca em uma jornada de autodescoberta e resistência.

Abordagem da minissérie

A produção combina suspense e silêncio, criando um clima constante de tensão para o telespectador. Essa atmosfera reforça a vulnerabilidade da protagonista e desperta ainda mais a curiosidade do público.

Os idealizadores da série, Martin Gero e Brendan Gall, definem o estilo como um “serene thriller” ou thriller sereno, equilibrando cenas intensas com momentos de tranquilidade.

“É um show que pode ser aterrorizante e urgente de assistir, mas também com momentos de serenidade”, explicam.

Desafios enfrentados pela personagem

Liv passa por provas reais de sobrevivência e tensão, exigindo grande entrega da atriz Melissa Barrera. Entre os desafios estão mergulhos, quedas em cabos, cenas em lagos glaciais e gravações de até 14 horas em locais remotos.

Filmada em Vancouver, a minissérie foi registrada sem efeitos visuais, privilegiando cenários naturais e reforçando a autenticidade e o realismo da narrativa.

O desfecho da minissérie

“Ela definitivamente sobrevive. Vê-la acordar e respirar novamente é literal. A parte ambígua é se as cenas no hospital são flash-forwards ou apenas fruto de sua imaginação enquanto acredita que está morrendo. Ambas as interpretações são válidas”, explica Brendan Gall.

O final permanece em aberto, deixando espaço para diferentes interpretações e levantando reflexões sobre esperança e resistência da protagonista.

Confira Trailer: