Minissérie da Netflix conquista sucesso três anos após estreia
Criadores da série utilizam do estilo 'serene thriller' para compor a trama
Por Agatha Victoria
Para quem gosta de série curta, e quemistura sobrevivência no ambiente selvagem com uma aventura emocionante, pode acompanhar Respire!, na Netflix, com ap-enas seis episódios.
A trama acompanha Liv, uma advogada de Nova York que luta para sobreviver após sofrer um acidente de avião no Canadá. Forçada a enfrentar seus traumas e memórias do passado, a personagem embarca em uma jornada de autodescoberta e resistência.
Abordagem da minissérie
A produção combina suspense e silêncio, criando um clima constante de tensão para o telespectador. Essa atmosfera reforça a vulnerabilidade da protagonista e desperta ainda mais a curiosidade do público.
Os idealizadores da série, Martin Gero e Brendan Gall, definem o estilo como um “serene thriller” ou thriller sereno, equilibrando cenas intensas com momentos de tranquilidade.
“É um show que pode ser aterrorizante e urgente de assistir, mas também com momentos de serenidade”, explicam.
Desafios enfrentados pela personagem
Liv passa por provas reais de sobrevivência e tensão, exigindo grande entrega da atriz Melissa Barrera. Entre os desafios estão mergulhos, quedas em cabos, cenas em lagos glaciais e gravações de até 14 horas em locais remotos.
Filmada em Vancouver, a minissérie foi registrada sem efeitos visuais, privilegiando cenários naturais e reforçando a autenticidade e o realismo da narrativa.
O desfecho da minissérie
“Ela definitivamente sobrevive. Vê-la acordar e respirar novamente é literal. A parte ambígua é se as cenas no hospital são flash-forwards ou apenas fruto de sua imaginação enquanto acredita que está morrendo. Ambas as interpretações são válidas”, explica Brendan Gall.
O final permanece em aberto, deixando espaço para diferentes interpretações e levantando reflexões sobre esperança e resistência da protagonista.
Confira Trailer:
