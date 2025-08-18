Série aclamada da Netflix é ideal para conquistar os fãs de Dexter

Mindhunter conquistou público e crítica, tornando-se referência no gênero - Foto: Reprodução | Netflix

Para os amantes de séries de suspense, que misturam serial killers, investigações psicológicas e muito sangue, a Netflix apresenta uma trama perfeita para os fãs de Dexter.

Trazendo uma nova perspectiva para o universo dos assassinos em série, Mindhunter conquistou público e crítica, tornando-se referência no gênero.

Aclamada pela crítica, a produção alcançou 97% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Lançada em 2017, com segunda temporada em 2019, a série obteve 96% de aprovação na primeira e impressionantes 99% na segunda temporada.

Sinopse da série da Netflix

Baseada no livro Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, a história acompanha os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), que iniciam um experimento inédito: entrevistar alguns dos assassinos em série mais notórios e enigmáticos dos EUA.

O objetivo é compreender a mente criminosa, auxiliar em investigações em andamento e desenvolver um modelo moderno de perfilagem criminal.

Enquanto Dexter mostra a vida de um serial killer que mata outros assassinos, Mindhunter aposta em uma narrativa mais cerebral, explorando profundamente o lado psicológico dos criminosos e os desafios de quem trabalha dentro do FBI.

Qual a abordagem?

Sob a direção de David Fincher, conhecido por mergulhar em mentes perturbadas em filmes como Seven e Zodiac, a série adota um tom claustrofóbico e tenso.

Essa atmosfera é reforçada pelos cenários, muitas vezes limitados a salas de interrogatório, escritórios ou veículos fechados, aumentando a sensação de apreensão do público.

Possibilidade de renovação

O elenco conta ainda com Anna Torv, no papel da psicóloga Wendy Carr, que auxilia os agentes na construção de perfis criminais.

Apesar da aclamação, a série teve apenas duas temporadas. Os altos custos de produção levaram David Fincher a pausar as gravações.

No entanto, o ator Holt McCallany já manifestou esperança de que a história possa continuar em uma trilogia de filmes de duas horas cada.

Atualmente, Mindhunter está disponível na Netflix, enquanto Dexter pode ser assistida no Paramount+.