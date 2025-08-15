Thunderbolts ganha data de estreia no Disney+

Filme estreia finalmente no Disney+ - Foto: Reprodução| Disney+

Entre os novos lançamentos da Marvel Studios, "Thunderbolts", que chegou aos cinemas em maio, estreia finalmente no Disney+ no dia 27 de agosto de 2025.

A divulgação da data foi feita de forma inesperada: por meio de um comercial exibido na televisão grega, o que surpreendeu fãs e imprensa.

Sobre Thunderbolts

A trama acompanha a reunião do grupo mais improvável do universo: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker. Recrutados por Valentina Allegra de Fontaine, eles precisam encarar uma missão que rapidamente se transforma em algo quase impossível.

Os personagens são forçados a enfrentar seus próprios fantasmas, revelando camadas que ultrapassam os limites dos valores morais.

Segundo a Disney, a decisão de adiar a estreia no streaming foi estratégica, a fim de prolongar a exclusividade nas telonas e aumentar as vendas digitais antes de disponibilizar o filme para os assinantes.