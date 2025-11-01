Menu
Descubra o que é real e o que é mentira em Tremembé

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/11/2025 - 14:08 h | Atualizada em 01/11/2025 - 14:30
‘Tremembé’, série brasileira do Prime Video que se passa na Penitenciária de Tremembé — local que ficou conhecido como o “presídio dos famosos” por abrigar condenados de casos que chocaram o Brasil —, vem rendendo bastante assunto entre os espectadores.

Protagonizada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, o programa é baseado em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell e mistura fatos com elementos ficcionais para contar histórias de alguns dos criminosos mais conhecidos do país.

Suzane: Assassina e Manipuladora’ (2020) e ‘Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido’ (2021) foram as principais obras de consulta. Os dois livros resultam de anos de investigação e entrevistas conduzidas pelo autor dentro e fora do presídio de Tremembé.

Segundo Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”. Ele pontuou que o roteiro passou por um rigoroso crivo jurídico antes de ser aprovado pela Prime Video e pela produtora Paranoid.

Criminosos de Tremembé podem processar o Prime Video; entenda
Pegação em Tremembé: criminosos mais famosos do Brasil fizeram a festa
O que a série Tremembé mostra sobre os crimes que chocaram o Brasil?

A série mostra Suzane sendo transferida para Tremembé após uma rebelião colocar sua vida em risco na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto. Lá, ela encontra Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), além de se envolver com Sandrão (Letícia Rodrigues), uma das figuras mais comentadas do presídio.

Além disso, a produção também retrata detentos da ala masculina, como Daniel e Cristian Cravinhos (Felipe Simas e Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos).

Uma das responsáveis pela adaptação, a diretora-geral Vera Egito explicou que os acontecimentos mostrados são baseados em fatos, mas organizados de forma dramática.

Existiu o triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize; existiu o romance entre Duda e Cristian; existiu o Roger tentando burlar a Justiça fingindo estar doente. Mas a ficção entra para organizar tudo isso em uma linha narrativa coerente”, afirmou Vera ao Estadão.

Assista ao trailer de Tremembé:

