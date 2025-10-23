Desobedientes: entenda o final da série que virou sucesso na Netflix

Desobedientes virou um fenômeno global na Netflix - Foto: Divulgação

A série Desobedientes, estrelada por Toni Collette e Mae Martin, virou um fenômeno global na Netflix. Com 48 milhões de horas assistidas e cerca de 8,2 milhões de espectadores nos quatro primeiros dias, a produção alcançou rapidamente o top 1 mundial da plataforma.

Lançada em 25 de setembro, a trama mistura drama, suspense e mistério, explorando o poder da manipulação e os limites da obediência em uma comunidade sombria.

Ao longo de oito episódios, a série acompanha Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), duas adolescentes enviadas para a clínica Tall Pines, dirigida pela misteriosa Evelyn Wade (Toni Collette).



O local, que se apresenta como um centro de reabilitação, esconde segredos sombrios, e logo atrai a atenção da policial Alex Dempsey (Mae Martin), determinada a investigar o passado da instituição.

Conforme a história se desenrola, fugas, rituais e reviravoltas colocam os personagens em um jogo perigoso de controle e fé cega.

O final explicado

No último episódio, Abbie, Leila e Rory (John Daniel) conseguem escapar de Tall Pines. Eles se escondem em um micro-ônibus da instituição e fogem, mas acabam perseguidos pela polícia e pelos tutores do local. Durante a caçada, Rory se sacrifica para garantir que Abbie consiga fugir em segurança.

Enquanto isso, Alex é capturada por Dwayne (Brandon Jay McLaren) e levada de volta à clínica, onde Evelyn pretende realizar um ritual de lavagem cerebral. A reviravolta acontece quando Coelha (Tattiawna Jones) trai Evelyn, permitindo que Alex escape e submetendo a própria líder ao ritual.

Paralelamente, Laura (Sarah Gadon), esposa de Alex, inicia um novo culto com os moradores da cidade, prometendo criar uma comunidade onde “o bebê será de todos”, uma nova versão da doutrina de Tall Pines.

A confusão do final

Em uma das cenas mais debatidas, Alex parece fugir com Abbie e o bebê, deixando Laura para trás. No entanto, uma frase de Abbie revela que tudo não passou de uma fantasia.

“Eu sabia que você faria a coisa certa. Você sempre vai nos proteger, porque é isso que você é: nosso protetor.”

Logo depois, o público descobre a verdade: Abbie foge sozinha, enquanto Alex decide ficar em Tall Pines com a esposa e o filho.

A própria Mae Martin, que interpreta e dirige a série, explicou o desfecho: “Alex continua lá porque ela se importa mais com a fantasia da família nuclear e vida heteronormativa do que com a própria bússola moral.”

Já Martin reflete sobre a personagem Laura e o risco de repetir os erros de Evelyn “Existe o risco de Laura trilhar o mesmo caminho de Evelyn, viciada no poder. Mas, como todo líder de seita, ela realmente acredita que pode fazer diferente.”

Possível segunda temporada

Apesar de ter sido divulgada como uma minissérie, o final em aberto levantou especulações sobre uma continuação. Diversos mistérios permanecem sem resposta, e o destino dos personagens segue em dúvida.

Enquanto a Netflix ainda não confirma uma nova temporada, Desobedientes continua entre os títulos mais comentados e mantém o público intrigado com seu desfecho provocador.

Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.