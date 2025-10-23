Frankenstein e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Frankenstein é a principal estreia da semana nos cinemas - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.

Embora Frankenstein, dirigido pelo aclamado diretor Guillermo del Toro, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador

FRANKENSTEIN

Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa.

Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

SE NÃO FOSSE VOCÊ

Após um trágico acidente que tira a vida do marido e da irmã, Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha adolescente Clara (Mckenna Grace) lutam para se reconectar. Mãe aos 18 anos, Morgan tenta proteger a filha dos mesmos erros que cometeu, enquanto Clara busca liberdade e identidade.

Em meio ao luto e a segredos do passado, ambas encontram novos amores que desafiam suas convicções e as obrigam a repensar o que realmente as une, e o que ainda pode separá-las para sempre.

A MEIA-IRMÃ FEIA

A Meia-Irmã Feia é uma releitura sombria e provocante do clássico conto da Cinderela. Desta vez, a história é contada pelos olhos de Elvira (Lea Myren), a meia-irmã desprezada da princesa. Vivendo em um reino onde a beleza define o poder, Elvira decide lutar pelo coração do príncipe e pela chance de mudar seu destino.

Mas, em meio a uma competição cruel e obsessiva pela perfeição física, ela embarca em uma jornada marcada por inveja, sangue e ambição. Determinada a ser a mais bela e conquistar o título de Rainha do Baile, Elvira ultrapassa todos os limites, revelando o lado mais sombrio dos contos de fadas que sempre sonhamos conhecer.

FRANKIE E OS MONSTROS

O filme acompanha Frankie, um "cabeça de costura" criado por um cientista maluco em um castelo isolado. Embora tenha sido feito para ser dócil e temer os humanos, ele decide enfrentar seu maior medo: deixar o castelo e descobrir o mundo real, ao lado de outros monstros.

MAURICIO DE SOUSA: O FILME

Veja a vida do criador da Turma da Mônica desde sua infância, da descoberta e paixão pelos quadrinhos à invenção de uma carreira considerada impossível na época, e suas aventuras para se sustentar e crescer profissionalmente.

PAI DO ANO

Quando Naomi decide se internar em uma clínica de reabilitação por 90 dias, Andy Goodrich (Michael Keaton) se vê sozinho para cuidar dos filhos gêmeos de nove anos, uma tarefa para a qual ele não tem o menor preparo.

Enquanto tenta equilibrar o caos doméstico com as dívidas de sua galeria de arte, Andy recorre à ajuda de Grace (Mila Kunis), sua filha do primeiro casamento. No entanto, a convivência faz emergir mágoas antigas e ressentimentos. Entre erros, aprendizados e momentos de reconciliação, pai e filha encontram uma chance de reconstruir laços quebrados e redescobrir o verdadeiro significado de família.

O TELEFONE PRETO 2

Quatro anos após escapar de The Grabber, Finney Blake ainda luta para reconstruir sua vida depois do cativeiro. Quando sua irmã, Gwen, começa a receber ligações em sonhos pelo telefone preto e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno conhecido como Alpine Lake, os irmãos decidem desvendar o mistério — e confrontar um assassino que se tornou mais poderoso na morte, e mais significativo para eles, do que qualquer um poderia imaginar.

DEPOIS DA CAÇADA

Alma Imhoff (Julia Roberts) é uma professora universitária apaixonada pela sua profissão. No entanto, ao receber uma notícia surpreendente, a sua vida é completamente transformada.

Maggie Price (Ayo Edebiri), a sua aluna prodígio, realiza uma denúncia extremamente grave contra um de seus colegas de profissão. Enfrentando um grande desafio, além de precisar lidar com a acusação feita com Hank Gibson (Andrew Garfield), Alma precisa tomar cuidado para que um segredo obscuro de seu próprio passado não venha à tona.

THE MASTERMIND

Em 1970, Mooney e dois colegas entram em um museu em plena luz do dia e roubam quatro obras de arte. Mas, quando guardar as peças se revela muito mais complicado do que roubá-las, Mooney vê sua vida se transformar em uma longa fuga, marcada por segredos e consequências que ele nunca imaginou enfrentar.

TRON: ARES

Tron: Ares acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real, no entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos.

PERRENGUE FASHION

A trama acompanha a história de Paula Pratta, uma renomada influenciadora de moda, que é convidada para estrelar, junto de seu filho, a campanha de marketing de Dia das Mães em uma das maiores marcas de moda do mundo. Porém, seu filho já tinha outros planos, deixando tudo para trás para ajudar a salvar a floresta amazônica.



Sem pensar duas vezes, embarca para a floresta para trazê-lo de volta. Ao tentar convencer o filho a desistir da ideia, Paula se deparará com um estilo de vida completamente diferente do seu e, quem sabe, começará a questionar seus valores e a relação com o filho.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

