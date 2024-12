Dia da Consciência Negra: 5 filmes que exaltam a negritude

‘Black Is King’ é um álbum visual de Beyoncé - Foto: Divulgação

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira, 20, marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo. A data é relevante para toda a população negra e é um momento para reforçar ainda mais o enaltecimento da negritude.

O mês da Consciência Negra ressalta a importância da celebração e valorização da cultura preta. Muitas obras audiovisuais como filmes, séries e documentários ecoam esses objetivos com histórias emblemáticas e grandiosas.

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com produções que exaltam a negritude e o trabalho de artistas pretos nas mais diversas áreas. São obras que tiram o negro do lugar de subserviência e de sofrimento e os retratam como protagonistas. Confira a lista completa abaixo!

Pantera Negra (2018)

‘Pantera Negra’ | Foto: Divulgação

Sinopse: ‘Pantera Negra’ acompanha T’Challa que, após a morte de seu pai, T’Chaka, volta para isolada e tecnologicamente avançada Wakanda, país fictício localizado na África subsariana, para ocupar o seu lugar de direito como rei. Mas com o reaparecimento de um velho e poderoso inimigo, o valor de T’Challa como rei - e como Pantera Negra - é testado.

Onde assistir: Disney+

Assista ao trailer:

DOBRADINHA: Homem-Aranha no Aranhaverso e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’ | Foto: Divulgação

Sinopse: Os filmes acompanham o Miles Morales, jovem que se torna o Homem-Aranha em seu universo e precisa aprender a lidar com seus novos poderes e responsabilidades. O Amigão da Vizinhança também terá que encontrar uma maneira de conciliar a sua vida de herói com a rotina familiar e com as suas versões de outros universos. ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’, de 2018, é o primeiro filme da franquia e representa um marco no mundo das animações. Já ‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’, lançado em 2023, expande ainda mais o mundo do Miles Morales e eleva tudo que o seu antecessor fez a um nível mais alto.

Onde assistir: Homem-Aranha no Aranhaverso pode ser conferido no Disney+ e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso está disponível para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Microsoft Play, Now, Vivo Play e YouTube.

Assista ao trailer:

Black Is King (2020)

‘Black Is King’ | Foto: Divulgação

Sinopse: ‘Black Is King’ é um álbum visual de Beyoncé que reinterpreta lições de ‘O Rei Leão’ para jovens reis e rainhas em busca de suas próprias coroas. As viagens de famílias negras, através do tempo, são honradas em um conto sobre a jornada transcendente de um jovem rei pela traição, amor e autoidentidade. Seus ancestrais ajudam a guiá-lo em direção ao seu destino, e com os ensinamentos de seu pai e orientação de seu amor de infância, ele recebe as virtudes necessárias para reivindicar seu lar e trono. Estas lições eternas são reveladas e refletidas através de vozes negras de hoje, agora detentoras de seu próprio poder. ‘Black is King’ é a afirmação de um grande propósito, com imagens exuberantes que celebram a resiliência e cultura negra. O filme destaca a beleza da tradição e da excelência negra.

Onde assistir: Disney+

Assista ao trailer:

AmarElo – É Tudo Pra Ontem (2020)

‘AmarElo - É Tudo Pra Ontem’ | Foto: Divulgação

Sinopse: O documentário ‘AmarElo - É Tudo Pra Ontem’ explora todo o processo de criação do projeto AmarElo, do músico e militante negro, Emicida. Criado em estúdio, AmarElo foi apresentado no Theatro Municial, em São Paulo, 2019, em um show que abordou a história da cultura negra no Brasil.

Onde assistir: Netflix

Assista ao trailer:

Ó Paí, Ó (2007)

Ó Paí, Ó | Foto: Divulgação

Sinopse: Adaptação da série exibida em 2008, ‘Ó Paí, Ó’ acompanha a vida dos moradores de um animado cortiço do centro histórico de Salvador é o ponto de partida da história. Eles compartilham a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela síndica do prédio, Dona Joana, uma religiosa intransigente que se incomoda com a farra dos condôminos. O filme é protagonizado por Lázaro Ramos.

Onde assistir: Globoplay

Assista ao trailer: