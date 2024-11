Diretor de 'Arca de Noé' diz que animação é "baiana" em essência

Diretor Sérgio Machado e a atriz Edvana Carvalho - Foto: Genilson Coutinho

Quase tudo na Bahia se expressa de forma diferente, e no mundo da animação não seria diferente. Se para uns o sagrado é imaculado, o diretor Sérgio Machado prova que ele pode ser divertido também.

Veja também:

>>>‘Stranger Things’: Netflix confirma data de estreia da 5ª temporada

>>>Wagner Moura vai dirigir e estrelar filme com estrelas americanas

O Portal A TARDE acompanhou o lançamento da pré-estreia de "Arca de Noé", animação baseda em obra de Vinicius de Moraes, que aconteceu nesta quarta-feira, 6, no UCI Oriente, do Shopping Barra. A estreia ao público acontece nesta quinta-feira, 6, nos cinemas "Arca de Noé", baseada na obra de Vinicius de Moraes do álbum homônimo.

A animação é repleta de artistas baianos que dublam os personagens, como Larissa Luz, Russo Passapusso, vocalista da banda BaianaSystem, entre outros. Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor da obra, Sérgio Machado disse que a obra é essencialmente baiana, através de uma fusão de ritmos e encantos que o estado consegue entregar em sua melhor versão.

>>>HBO anuncia volta de ator famoso ao elenco da série 'Cidade de Deus'

>>>"Malês" participa do Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, em Salvador

“Tem anos que viemos trabalhando nesse filme e agora finalmente chegando nas bilheterias, lançando aqui na Bahia, que é a minha terra. Se fala que é a maior animação brasileira já produzida, mas também é uma animação baiana porque é cheia de baianos no elenco, na equipe”, diz.

“É a Bahia!”

Dona de um dos bordões mais famosos nos últimos anos, a atriz baiana, uma das estrelas de Renascer, Edvana Carvalho, ressaltou que a obra é para "toda a família".

“Fazer uma coisa que seja para toda a família é uma delícia. A “Arca de Noé” não é só para crianças, é para adolescentes, para os mais velhos. É um filme que contempla a família inteira, e ainda temos a música da melhor qualidade para as nossas crianças ouvirem o nosso lado musical, que estamos dublando, que só agrega valor ao filme. É um belo presente de natal para toda a sociedade brasileira”, afirma.

Um álbum para as crianças

Não é novidade que Vinicius de Moraes é um cantor que deixou um legado também para as crianças, seja por “Aquarela”, entre outras canções. Em Arca de Noé, se destacam “O Pato”, canção que faz parte da trilha sonora da animação.

Durante a entrevista, Sérgio Machado destacou que Vinicius de Moraes foi um cantor que não subestimava as crianças, muito pelo contrário, era generoso com a inteligência delas, que estão em constante processo de aprendizado.

Da imaginação a criação

De acordo com Sérgio Machado a ideia para criação da animação veio de Susana Morais, filha mais velha de Vinicius, que o procurou para roteirizar e dirigir a animação. Susana também chegou a falar com o cineasta Walter Salles, que já tinha o desejo de criar uma animação.

“A gente, desde o início, sonhou em fazer um filme para um grande público, que não deixasse a dever tecnicamente às grandes animações, mas que tivesse características bem brasileiras. É um filme essencialmente nosso, mas também muito universal, já que a lenda da Arca está presente nas mais diferentes culturas”, diz Sérgio.

Segundo o diretor, “depois de um tempo maturando a ideia e desenvolvendo o roteiro com a Suzana e o Waltinho, veio a Gullane e depois a NIP - uma produtora especializada em animação - e a nossa arca foi ganhando forma”.

Tom e Vini

Tom Jobim e Vinicius de Moraes estão entre os reis da Bossa Nova e MPB. Amigos na vida e nas telas. Na animação, o ator Rodrigo Santoro dá vida a Vini, um ratinho poeta, romântico e sonhador. Já Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e um tanto tímido, é vivido pelo humorista Marcelo Adnet.

Na história, são narradas as aventuras dos dois, enquanto se aproxima o dilúvio. No entanto, apenas um macho e uma fêmea podem entrar na arca. Os dois têm que conseguir a proeza de entrar na arca.

No entanto, Tom consegue, mas Vini fica fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a sorte do destino para juntar aos amigos em altas aventuras.