Wagner Moura vai dirigir e estrelar filme com estrelas americanas

Wagner Moura - Foto: DIA DIPASUPIL - Getty Images via AFP

O baiano Wagner Moura, de 48 anos, assumirá a direção e o papel principal na adaptação cinematográfica do livro 'Last Night at the Lobster', do autor Stewart O'Nan. As filmagens estão programadas para o primeiro semestre de 2025 e marcam mais uma participação internacional do ator.

A história segue Manny, gerente de uma rede de restaurantes de frutos do mar, que, a uma semana do Natal, descobre que o restaurante será fechado. Ele deve decidir quem da equipe levará consigo para um novo local de trabalho. À medida que o dia avança, a equipe enfrenta uma forte nevasca e resolve transformar sua última noite no The Lobster em uma ocasião inesquecível.

Leia mais:

>>> ‘Marighella 2’? Neta do político fala sobre suposta continuação

>>> Ator fala sobre cena de sexo com Bruno Gagliasso: "Troca ótima"

>>> Produtor famoso do 'Aranhaverso' é acusado de agressão sexual



Em entrevista ao portal Deadline, Moura comentou:

Sinto que estive me preparando nos últimos 30 anos para fazer este filme. Quando li Last Night at the Lobster pela primeira vez, pareceu-me um clássico filme de fim de ano, com emoção e uma mensagem comovente. Mas também me lembrou dos filmes sobre a classe trabalhadora que foram essenciais na minha formação no Brasil Wagner Moura

Além de Wagner Moura, o elenco conta com nomes de peso como Sofia Carson (Continência ao Amor), o indicado ao Oscar Brian Tyree Henry (Eternos, Passagem) e a vencedora do Emmy Elisabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale), prometendo uma adaptação com grande força dramática e apelo internacional.