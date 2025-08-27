Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DETONOU

Diretor de Harry Potter critica nova série: “Qual é o sentido?"

Promovida pela HBO, produção promete ser uma adaptação fiel dos livros

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/08/2025 - 19:57 h
Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off
Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off -

Chris Columbus, diretor de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e 'Harry Potter e a Câmara Secreta', criticou a nova série da franquia produzida pela HBO. Em entrevista ao podcast "The Rest Is Entertainment", ele afirmou não enxergar motivo para a existência de um spin-off.

“Então, eu estava vendo essas fotos... e ele (Nick Frost) estava usando exatamente a mesma fantasia que desenhamos para o Hagrid. Uma parte de mim pensava: ‘Qual é o sentido?’. Eu pensei que tudo seria diferente, mas é mais do mesmo”, contou.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Esses são os 10 filmes mais vistos da história na Netflix
Atriz de Chaves vai parar no hospital e tem diagnóstico grave
O filme mais visto da história da Netflix vai te surpreender

No entanto, ele também destacou a felicidade em ver aspectos dos filmes originais na nova versão:

“É muito lisonjeiro para mim, porque penso: 'É exatamente esse o traje do Hagrid que desenhamos'. Em parte, é realmente emocionante, e estou ansioso para ver o que farão com ele. Em parte, é uma espécie de déjà vu de novo.”

Vale lembrar que Columbus também participou da produção do terceiro filme da saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi dirigido por Alfonso Cuarón.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de sua opinião ser motivada por inveja, ele respondeu:

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

“Inveja? Não. É hora de seguir em frente. Sempre tive problemas com a ideia de franquia. Sinto que consegui... Tenho muito orgulho dos três primeiros filmes em que estive envolvido, e agora estou seguindo em frente.”

Nova série de Harry Potter

A nova produção da franquia promovida pela HBO promete ser uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling.

“Explorando todos os cantos do mundo bruxo, cada temporada levará Harry Potter e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”, diz a descrição oficial.

A série terá previsão de cerca de sete temporadas, adaptando a narrativa de cada livro da saga. Entre o famoso trio do cinema, o elenco é formado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley e Arabella Stanton como Hermione.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Harry Potter HBOMax

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Chris Columbus afirma não enxergar motivo para a existência de um spin-off
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x