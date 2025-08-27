DETONOU
Diretor de Harry Potter critica nova série: “Qual é o sentido?"
Promovida pela HBO, produção promete ser uma adaptação fiel dos livros
Chris Columbus, diretor de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e 'Harry Potter e a Câmara Secreta', criticou a nova série da franquia produzida pela HBO. Em entrevista ao podcast "The Rest Is Entertainment", ele afirmou não enxergar motivo para a existência de um spin-off.
“Então, eu estava vendo essas fotos... e ele (Nick Frost) estava usando exatamente a mesma fantasia que desenhamos para o Hagrid. Uma parte de mim pensava: ‘Qual é o sentido?’. Eu pensei que tudo seria diferente, mas é mais do mesmo”, contou.
No entanto, ele também destacou a felicidade em ver aspectos dos filmes originais na nova versão:
“É muito lisonjeiro para mim, porque penso: 'É exatamente esse o traje do Hagrid que desenhamos'. Em parte, é realmente emocionante, e estou ansioso para ver o que farão com ele. Em parte, é uma espécie de déjà vu de novo.”
Vale lembrar que Columbus também participou da produção do terceiro filme da saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi dirigido por Alfonso Cuarón.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de sua opinião ser motivada por inveja, ele respondeu:
“Inveja? Não. É hora de seguir em frente. Sempre tive problemas com a ideia de franquia. Sinto que consegui... Tenho muito orgulho dos três primeiros filmes em que estive envolvido, e agora estou seguindo em frente.”
Nova série de Harry Potter
A nova produção da franquia promovida pela HBO promete ser uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling.
“Explorando todos os cantos do mundo bruxo, cada temporada levará Harry Potter e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”, diz a descrição oficial.
A série terá previsão de cerca de sete temporadas, adaptando a narrativa de cada livro da saga. Entre o famoso trio do cinema, o elenco é formado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley e Arabella Stanton como Hermione.
