Diretor desmerece conquistas do Brasil no Oscar e é detonado

O diretor espanhol Oliver Laxe desmereceu o desempenho do Brasil no Oscar durante participação em um programa de TV exibido na quinta-feira, 22. O filme dele, 'Sirāt', concorre com ‘O Agente Secreto’ em duas categorias na premiação: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Ao comentar a presença brasileira no Oscar, o cineasta disse: “Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

Um internauta rebateu o comentário do diretor no X (antigo Twitter). “Oxente! Enquanto a Espanha tá se afundando com verdadeiros movimentos ultranacionalistas cheios de violência discriminatória, esse bicho quer botar a gente como exemplo de extremismo? Eu sei bem o nome disso, viu? O choro livre, gringo!”, disparou.

A fala de Oliver Laxe acontece no ano em que o Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação. Em 2026, o país concorre em cinco categorias do Oscar.

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, disputa em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Já ‘Sonhos de Trem’ garantiu indicação em Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso.

Vale lembrar que, até então, o recorde brasileiro era de quatro indicações em uma única edição, alcançado por ‘Cidade de Deus’ (2004).