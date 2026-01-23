Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Diretor desmerece conquistas do Brasil no Oscar e é detonado

Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/01/2026 - 9:14 h
Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação
Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação -

O diretor espanhol Oliver Laxe desmereceu o desempenho do Brasil no Oscar durante participação em um programa de TV exibido na quinta-feira, 22. O filme dele, 'Sirāt', concorre com ‘O Agente Secreto’ em duas categorias na premiação: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Ao comentar a presença brasileira no Oscar, o cineasta disse: “Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um internauta rebateu o comentário do diretor no X (antigo Twitter). “Oxente! Enquanto a Espanha tá se afundando com verdadeiros movimentos ultranacionalistas cheios de violência discriminatória, esse bicho quer botar a gente como exemplo de extremismo? Eu sei bem o nome disso, viu? O choro livre, gringo!”, disparou.

Leia Também:

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme
Wagner Moura reage a indicação de ‘Melhor Ator’ no Oscar 2026
'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar

A fala de Oliver Laxe acontece no ano em que o Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação. Em 2026, o país concorre em cinco categorias do Oscar.

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, disputa em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Já ‘Sonhos de Trem’ garantiu indicação em Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso.

Vale lembrar que, até então, o recorde brasileiro era de quatro indicações em uma única edição, alcançado por ‘Cidade de Deus’ (2004).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

O Agente Secreto Oscar 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação
Play

Marty Supreme e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Brasil registra o maior número de indicações de sua história na premiação
Play

Oscar ou Copa do Mundo? Wagner Moura revela preferência de vitória

x