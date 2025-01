Disney anuncia fim de 'Os Simpsons' após 36 anos no ar

Filmografia de Os Simpsons inclui um longa-metragem e uma trilha sonora lançada nos anos 1990 - Foto: Divulgação

Após mais de três décadas no ar, a Disney anunciou o fim da lendária série de animação 'Os Simpsons', que chegará ao fim sem um episódio de despedida. A decisão foi justificada pela empresa como uma forma de manter a essência da produção:

"Não queremos que Os Simpsons tenha um ponto final, porque a vida continua. Os personagens seguirão vivendo no coração dos fãs", afirmou um porta-voz da Disney.

Leia mais:

>> Angelina Jolie dá vida a Maria Callas no novo filme do chileno Pablo Larraín

>> Selton Mello é confirmado no novo filme de 'Anaconda'; conheça elenco

>> Fernanda Torres brilha em entrevista no 'Jimmy Kimmel': "É lindo"

Lançada em 1989, a série criada por Matt Groening tornou-se a animação de maior duração na história da TV mundial, marcando a cultura pop com mais de 700 episódios repletos de humor ácido e críticas sociais. A Disney, que detém os direitos da franquia, considerou o fim da produção após anos discutindo sua relevância em um mercado de entretenimento em constante transformação.

Ao longo de sua trajetória, 'Os Simpsons' deixou um legado que inclui uma trilha sonora lançada nos anos 1990 e um longa-metragem que reafirmou o apelo global da série.

Além do anúncio do término, os fãs foram surpreendidos com a recente morte do personagem Larry Dalrymple, presente desde 1989. O produtor Tim Long comentou o episódio exibido em 21 de abril e pediu desculpas à audiência.

"Sinto muito se alguns fãs estão chateados, mas nós realmente queríamos usar a morte de Larry como uma forma de mostrar que mesmo as pessoas mais periféricas em nossas vidas têm dignidade e valor, e que realmente não devemos considerar ninguém garantido", disse Long em um e-mail enviado à Variety.

O produtor destacou que o episódio aborda o medo da morte e a valorização das relações. "O que considero agridoce neste episódio é que foi necessária a morte de Larry para fazer com que Homer e seus amigos o apreciassem — e uns aos outros", finalizou.