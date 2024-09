Documentário musical retrata a natureza feminina da Ilha de Itaparica

- Foto: Divulgação Barù

O documentário ‘Fêmina - A natureza feminina da ilha de Itaparica’ estreou neste final de semana. Com música ao vivo, depoimentos, entrevistas, manifestos e poemas, o projeto do duo Barù, defende o protagonismo feminino e a resistência das mulheres itaparicanas que marcaram a história da cidade.

O mini-documentário traz a cada música a história de vida de quatro personagens fortes: Maria Felipa (através da atriz e professora Cláudia Souza), Magé Rivia Tupinambá, Cida da Silva e Eliana Falayo, cada uma associada a um elemento da natureza que mais a representa, fazendo referência também a arquétipos espirituais do Candomblé.

A sonoridade do trabalho é marcada pela programação de beats eletrônicos e seu amplo espectro de efeitos, somadas às claves rítmicas da cultura afro-brasileira. Além de Mayra Couto no vocal e João Acácia na guitarra, as percussionistas Lalá Evangelista e Dedê Fatuma colaboraram na criação dos arranjos.

“Fêmina” é o segundo trabalho de uma trilogia de projetos que está sendo desenvolvida pela Barù. O primeiro deles foi o single “Orixá é Ouro”, com clipe e canção lançados no mês de julho, em Salvador.

