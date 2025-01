Documentário sobre Luiz Melodia ganha teaser; assista

A proposta do documentário é ser uma viagem sonora e visual pela carreira do cantor - Foto: Divulgação

O primeiro teaser do documentário 'Luiz Melodia - No Coração do Brasil', que celebra a obra e história do músico, o qual conquistou o país com seus versos profundos e poético, ganhou o seu primeiro teaser. O Cineinsite A TARDE teve acesso à prévia em primeira mão nesta quarta-feira, 8.

Leia também:

>> ‘Ainda Estou Aqui’ tem sessão cancelada devido a incêndio

>> ‘Belov: Uma Vida no Mar’ é destaque em festival espanhol

>> 'Ainda Estou Aqui' usou a Rouanet? Comentário de Bolsonaro surpreende

A produção vai ganhar uma pré-estreia em Salvador na próxima segunda-feira, 13, às 20h10, no Circuito Saladearte Cinema da Universidade Federal da Bahia (Ufba). “São poucos os artistas que têm ou tiveram a coragem dele”, afirma a jornalista Patrícia Palumbo que, ao lado da diretora Alessandra Dorgan, idealizou a obra. “A obra dele pode ser vista e revista, ontem e hoje, e ela continua fazendo sentido. O que ele criou é gigantesco, um legado que permanece”, frisou Dorgan.

A proposta do documentário é ser uma viagem sonora e visual pela carreira do cantor e compositor, repleta de arquivos inéditos e raros. O filme oferece a chance do artista, que por anos foi taxado de "maldito", contar sua própria trajetória.

Segundo a sinopse, o documentário musical ‘Luiz Melodia - No Coração do Brasil’ narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.

Descrito por Alessandra Dorgan como uma espécie de reencontro entre Melodia e seus fãs, o filme chega aos cinemas em 16 de janeiro, com distribuição da Embaúba Filmes.

Assista ao teaser:

Veja o cartaz de ‘Luiz Melodia - No Coração do Brasil’:

‘Luiz Melodia - No Coração do Brasil’ | Foto: Divulgação

Confira o horário das sessões desse e de outros filmes no Cineinsite A TARDE.